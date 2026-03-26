Koç Holding’in stratejik bir hamleyle Tüpraş paylarını yurt içi ve dışı kurumsal yatırımcılara satma kararı, Borsa İstanbul’da günün en çok konuşulan başlığı oldu.

Satış fiyatının (233 TL), bir önceki günkü kapanışın (250,50 TL) yaklaşık yüzde 7 altında belirlenmesi, Tüpraş hisselerinde beklenen bir satış baskısını beraberinde getirdi.

KCHOL 5 saatte tüm zamanların en hızlı talep toplamasına imza atmış oldu.

Yüksek talep nedeniyle 30.000.000 yerine 40.000.000 adet TUPRS payı, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara pay başı 233 TL fiyattan yüzde 7 iskonto ile satıldı.

Kaynak: Forinvest

TÜPRAŞ (TUPRS): KURUMSAL SATIŞ BASKISI HİSSEDİLİYOR

Güne yüzde 3,07 değer kaybıyla 242,80 TL seviyesinden başlayan Tüpraş’ta, saat 10.30 itibarıyla aracı kurum verileri dikkat çekici bir tablo sunuyor.

• Satıcı Tarafı: Satışların lokomotifi Bank of America oldu. Kurum, toplam satışın yüzde 32,68’ini tek başına göğüsleyerek net 942 bin lotluk bir çıkış gerçekleştirdi. HSBC ve ATA Yatırım da satıcılı tarafta yer alan diğer önemli kurumlar oldu.

• Alıcı Tarafı: Satış baskısını Ak Yatırım (yüzde 18,91) ve Midas (yüzde 14,14) karşılamaya çalıştı. İlk 5 alıcı ve satıcı arasındaki dengeye bakıldığında, 160.921 lotluk bir "net satıcı" üstünlüğü göze çarpıyor.

Kaynak: Forinvest

KOÇ HOLDİNG (KCHOL): NAKİT GİRİŞİ POZİTİF FİYATLANDI

Tüpraş’taki satışın aksine, kasasına 9,3 milyar TL nakit girecek olan Koç Holding hisseleri piyasada daha dirençli bir duruş sergiledi. Hisse, sınırlı bir yükselişle 187,10 TL seviyelerine tutundu.

Saat 10.30 itibarıyla KCHOL tarafında GEDIK Yatırım yüzde 40,71’lik pay ile alımların başını çekerken, onu Yapı Kredi Yatırım izledi.

KCHOL'de ilk 5 alıcı ve satıcı farkında 191 bin lotluk bir eksi bakiye görünse de, maliyetlerin 188 TL civarında yoğunlaşması hissenin bu seviyelerde taban oluşturma çabasını destekliyor.

YENİ ORTAKLIK YAPISI VE SÜREÇ

Bu işlemle birlikte Koç Holding’in Tüpraş’taki doğrudan payı yüzde 4,3’e düşerken, halka açıklık oranı yüzde 48,9’a yükselecek.

Ancak Koç Grubu, Enerji Yatırımları A.Ş. üzerinden sağladığı dolaylı paylarla birlikte toplamda yüzde 50,7’lik pay ile Tüpraş üzerindeki kontrolünü sürdürecek.

Takas işlemlerinin 31 Mart 2026 tarihinde tamamlanması beklenirken, piyasa uzmanları bu nakit girişinin Koç Holding’in yeni yatırım alanları için bir "savaş sandığı" oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

