Yatırım dünyasında "hisse senedi yoğun" statüsündeki serbest fonlar için uygulanan vergi muafiyeti dönemi kapanıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TEFAS’ta işlem görmeyen bu fonlardan elde edilen kazançlara yönelik tevkifat oranı yüzde 17,5 olarak güncellendi.

YENİ DÜZENLEME NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Bu kritik değişiklik, tüm yatırımcıları değil, belirli bir grup fonu ve yeni alımları kapsıyor. İşte düzenlemenin satır başları:

• Yeni Oran Yüzde 17,5: Daha önce yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanan stopaj oranı, TEFAS dışı hisse yoğun serbest fonlar için ciddi bir artışla yüzde 17,5’e yükseltildi.

• Milat 27 Mart: Yeni vergi oranı, 27 Mart 2026 tarihinden itibaren satın alınan (iktisap edilen) katılma payları için geçerli olacak. Bu tarihten önce elinizde bulunan fonlar eski vergi avantajını korumaya devam edecek.

• Genel Fonlar Kapsam Dışı: Standart hisse senedi yoğun fonlar (TEFAS'ta işlem gören ve herkesin erişimine açık olanlar) bu düzenlemeden etkilenmedi. Bu fonlarda kazanç üzerinden uygulanan yüzde 0 stopaj avantajı aynen devam ediyor.

KİMLER ETKİLENECEK?

Düzenleme özellikle nitelikli yatırımcılara özel olarak sunulan ve platform dışında işlem gören "serbest fon" portföylerini HEDEF alıyor.

Bireysel yatırımcıların banka veya aracı kurum uygulamaları üzerinden kolayca alıp sattığı genel yatırım fonlarında vergi yükü değişmedi.

Yatırım stratejinizi belirlerken, fonun sadece getiri potansiyeline değil, 27 Mart sonrası yapacağınız alımlarda oluşacak bu yüzde 17,5'lik vergi maliyetine de dikkat etmeniz gerekiyor.