Haftanın son işlem gününde piyasaların gözü kulağı yabancı yatırımcı oranlarındaki değişimlere çevrildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından paylaşılan "günlük yabancı oranları" raporuna göre Borsa İstanbul’daki toplam yabancı payı günlük bazda -0,3 puanlık sınırlı bir geri çekilmeyle yüzde 35,78 seviyesine geriledi.
Günlük bazda yabancı yatırımcının en çok ilgi gösterdiği hisselerde EMPAE başı çekerken, bazı hisselerde çıkışlar dikkat çekti:
• Yabancı Oranı En Çok Artanlar: EMPAE (5,49 bps), LXGYO (3,44 bps) ve GENKM (3,37 bps).
• Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: DURKN (-4,44 bps), MCARD (-3,74 bps) ve AKHAN (-3,41 bps).
YABANCININ "VAZGEÇEMEDİĞİ" 5 HİSSE:
Raporda sadece günlük değişimler değil, yabancı yatırımcının belirli bir takvim gününe yayılan istikrarlı hareketleri de mercek altına alındı.
Aşağıdaki hisselerde yabancı payı 4 işlem günüdür kesintisiz artış gösteriyor:
• ARZUM
• ASELS
• ASGYO
• BAHKM
• BIGCH
SATIŞ BASKISININ SÜRDÜĞÜ 5 HİSSE
Öte yandan, yine 4 işlem günüdür yabancı payının sürekli azaldığı hisseler ise şunlar oldu:
• AEFES, AGHOL, ALCAR, ARMGD ve AVPGY.
Yabancı takas oranlarındaki değişimler, hisse performansı için tek başına bir gösterge olmasa da kurumsal yatırımcı iştahını anlamak açısından kritik bir veri seti sunmaktadır.
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.