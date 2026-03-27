Günlük bazda yabancı yatırımcının en çok ilgi gösterdiği hisselerde EMPAE başı çekerken, bazı hisselerde çıkışlar dikkat çekti:

• Yabancı Oranı En Çok Artanlar: EMPAE (5,49 bps), LXGYO (3,44 bps) ve GENKM (3,37 bps).

• Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: DURKN (-4,44 bps), MCARD (-3,74 bps) ve AKHAN (-3,41 bps).

YABANCININ "VAZGEÇEMEDİĞİ" 5 HİSSE:

Raporda sadece günlük değişimler değil, yabancı yatırımcının belirli bir takvim gününe yayılan istikrarlı hareketleri de mercek altına alındı.

Aşağıdaki hisselerde yabancı payı 4 işlem günüdür kesintisiz artış gösteriyor:

• ARZUM

• ASELS

• ASGYO

• BAHKM

• BIGCH

SATIŞ BASKISININ SÜRDÜĞÜ 5 HİSSE

Öte yandan, yine 4 işlem günüdür yabancı payının sürekli azaldığı hisseler ise şunlar oldu:

• AEFES, AGHOL, ALCAR, ARMGD ve AVPGY.

Yabancı takas oranlarındaki değişimler, hisse performansı için tek başına bir gösterge olmasa da kurumsal yatırımcı iştahını anlamak açısından kritik bir veri seti sunmaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 236.4 11.951.595.850,80 % -1.58 11:21 ASTOR 202.3 2.292.899.008,80 % -0.44 11:21 THYAO 293.5 1.968.249.591,25 % 0 11:21 ISCTR 13.22 1.643.674.595,91 % 0.3 11:21 ASELS 334.75 1.406.001.851,25 % -0.96 11:21 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.