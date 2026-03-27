Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Sybiha, ABD'nin bu sürece katkı sağlamasının önemli olduğunu kaydetti.

Sybiha, savaşın sonlanabilmesi için Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini savunarak, "Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında da konuştuk. Ukrayna'nın görüşüne göre, Moskova ve Tahran rejimleri savaşı sürdürmek için birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilime dikkati çeken Sybiha, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı mücadele konusu, uluslararası gündemin öncelikleri arasında yer almaya devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.