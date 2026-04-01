XRP için "en kötü senaryo" geride kaldı, en azından hukuki anlamda. SEC davası geçen yıl beklenenden hafif bir cezayla kapandı ve XRP'nin perakende yatırımcılara satıldığında lisanssız menkul kıymet sayılmadığına hükmedildi. Bu ay ise SEC bir adım daha atarak XRP'yi dijital emtia olarak sınıflandırdı; spot fiyat ETF'leri de 2025'in sonunda onaylandı.

Tüm bu gelişmelere rağmen fiyat yüzde 60 aşağıda. Peki sorun ne?

Rakipler XRP'yi geride bıraktı. XRP esas olarak Ripple'ın blok zincirinde itibari para transferlerini köprülemek için kullanılıyordu; ancak stabil coinler artık çok daha az volatiliteyle aynı işi yapabiliyor. Bitcoin gibi kıtlık üzerinden değerlendirilemiyor, Ethereum gibi merkeziyetsiz uygulama geliştirmeyi de doğal olarak desteklemiyor.

Büyük bankalar hedefi düşürdü. Standard Chartered, 2026 yıl sonu XRP hedefini 8 dolardan 2,80 dolara indirdi; zayıf işlem hacmi ve kurumsal benimsemenin öngörülenden yavaş seyretmesini gerekçe gösterdi. 2028 hedefini ise 12,60 dolara yükselterek XRP'yi kısa vadeli değil çok yıllı bir yatırım olarak konumlandırdı.

Teknik görünüm de baskı altında. XRP, Temmuz 2025'ten bu yana devam eden bir düşen kanalda sıkışmış durumda. Mart ayı, art arda altıncı kırmızı ay olarak kapandı.

Motley Fool analistleri, katalizör eksikliğinin XRP'yi önümüzdeki dört yılda yatay ya da aşağı yönlü tutacağını öngörüyor; piyasanın odağının daha net uzun vadeli güçlere sahip Bitcoin ve Ethereum'a kayacağını savunuyor.

SEC davasını kazanmak yetmedi. Asıl soru şu: XRP, rakiplerinin üstlenemediği bir şeyi neden yapsın?

Kaynak: Motley Fool, Standard Chartered, CoinDCX