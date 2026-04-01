Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! ABD–İsrail–İran hattında artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle son dönemde sert dalgalanan altın, en kötü aylarından birini geride bırakmasının ardından yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin yeniden artmasıyla birlikte hem ons hem de gram tarafında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

1 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 6.692,58 TL alış, 6.693,35 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 4.681,60 dolar alış, 4.682,14 dolar satış seviyesinde.

Çeyrek altın 11.143 TL alış, 11.444 TL satış fiyatındayken,

Yarım altın 22.014 TL alış, 22.889 TL satış bandında,

Tam altın 42.780,30 TL alış, 43.650,38 TL satış seviyesinde işlem görürken,

Cumhuriyet altını 44.300 TL alış, 45.983 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor.

Ata altın 44.117,19 TL alış, 45.257,15 TL satış seviyesinde bulunurken,

Gremse altın ise 106.950,75 TL alış, 109.460,70 TL satış fiyatından işlem görüyor.