ABD'de hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri belli oldu. S&P Global'in açıkladığı rakamlara göre ABD'de PMI mart ayında 1,9 puan azalarak 49,8 değerine geriledi.

Aşağı yönlü revize edilen hizmet sektörü PMI, şubatta 51,7 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da martta aylık bazda 1,6 puan azalışla 50,3 oldu ve Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Aşağı yönlü revize edilen endekse dair öncü veri 51,4 olarak açıklanmıştı. Endeks, şubatta 51,9 değerini almıştı.

"VERİLER ABD EKONOMİSİNİN BELİRSİZLİĞİN BASKISI ALTINDA ZORLANDIĞINI ORTAYA KOYUYOR"

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "PMI verileri, Orta Doğu'daki savaşın son aylarda alınan diğer politika kararlarına ilişkin mevcut endişeleri daha da derinleştirdiğini ve ABD ekonomisinin artan fiyatların ve yoğunlaşan belirsizliğin baskısı altında zorlandığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Bozulan büyüme eğiliminin temelinde satın alınabilirliğin kötüleşmesiyle birlikte harcamalardaki azalmanın yattığına işaret eden Williamson, mart ayında enerji fiyatlarındaki artışla birlikte maliyetler ve satış fiyatlarının yükseldiğini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.