Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ekmek ve pide fiyatlarındaki belirsizlik sona erdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, düzenlediği basın toplantısıyla fırıncıların yeni tarifesini kamuoyuyla paylaştı.

KİLOGRAM FİYATI 100 TL OLARAK SABİTLENDİ

Başkan Balcı’nın açıklamasına göre Türkiye genelinde Ramazan pidesinin azami kilogram fiyatı 100 TL olacak.

Bu hesaplama doğrultusunda, özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollerde fırınlarda uygulanacak tarife şu şekilde netleşti:

• 250 Gram Pide: 25 TL

• 350 Gram Pide: 35 TL

EKMEK FİYATLARI MART SONUNA KADAR SABİT

Vatandaşın bir diğer önemli gündem maddesi olan ekmek zammı konusunda da müjdeli bir haber veren Balcı, "Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak," dedi.

Ancak maliyet artışlarına dikkat çeken Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin olası bir artışın mart ayı sonuna doğru gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

"MALİYETLERE RAĞMEN MAKUL SEVİYE"

Fırıncı esnafının artan un, enerji ve işçilik maliyetlerine rağmen vatandaşın mağdur edilmemesi için orta yolun bulunduğunu belirten Halil İbrahim Balcı, pidelerin hijyenik koşullarda ve belirlenen gramajlarda sofralara ulaşması için denetimlerin sıkı tutulacağını vurguladı.