Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor.Trabzonspor, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Dört gözle beklenen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta olacak? İşte tüm detaylar...

Tarih: 14 Şubat 2026 Cumartesi

Saat: 20.00

Stat: Papara Park

Yayın: beIN Sports 1

VAR VE AVAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Papara Park’ta oynanacak zorlu mücadelenin hakem kadrosu netleşti. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta teknoloji odasında görev yapacak isimler şunlar:

VAR: Ömer Faruk Turtay

AVAR: Ceyhun Sesigüzel

AVAR2: Adnan Deniz Kayatepe

SAHADAKİ MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor'da Son Durum: Teknik direktör Fatih Tekke, 3-0’lık Samsun galibiyetinin kadrosunu bozmayı düşünmüyor. Hücum hattında Onuachu ve Muçi ikilisi gol silahı olacak.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe'de Son Durum: Sarı-lacivertlilerde savunma hattında tek değişiklik bekleniyor; Skriniar, Çağlar’ın yerine 11’e dönüyor.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

