İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliye ilişkin test sonuçları açıklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada alınan numuneler üzerinde ATK tarafından hazırlanan rapor tamamlandı.

4 İSİMDE POZİTİF SONUÇ

Rapora göre Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif çıktığı tespit edildi.