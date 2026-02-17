Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, bir spor kulübünün eski başkanı ile bazı yöneticilerin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri çeşitli spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

FUTBOL KULÜBÜNE VE ŞİRKETLERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında 3 şirkete ve Diyarbekirspor futbol kulübüne el konuldu. Ayrıca 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine de el koyma işlemi uygulandı.