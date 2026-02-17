Hisseye olan iştah, işlem hacmi ve derinlik verilerinde de kendini net bir şekilde hissettiriyor. Seans açılışıyla birlikte tavanda bekleyen alım emri miktarı 54 milyon lotu bulurken, hissenin el değiştirme oranının %2,14 gibi oldukça düşük bir seviyede kalması, yatırımcıların "bekle ve gör" stratejisini benimsediğine işaret ediyor.

DEV KURUMLARDAN HAMLE GELDİ

Hissede bireysel yatırımcılar kadar kurumsal tarafta da hareketlilik hakim. Bugün saat 10.12 itibarıyla aracı kurum dağılımına bakıldığında, Bulls Yatırım’ın 23,64 TL tavan fiyatından 102,81 bin lotluk alım yaptığı görüldü. Benzer şekilde Tacirler Yatırım da aynı fiyat seviyesinden 53 bin lotluk alımla sıraya girdi.

