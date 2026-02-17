SON DAKİKA haberine göre, Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni isimler gözaltına alındı. Şarkıcı Murat Dalgılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; operasyon kapsamında 17 isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında; Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu'nun olduğu öğrenildi.

ZÜBER MARKASININ SAHİPLERİ DE GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Gözaltına alınanlar arasında Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt'un da bulunduğu aktarıldı.

İşte o isimlerin tamamı;

1.Hakan TUNÇELLİ

2.Sırrı Murat DALKILIÇ

3.Rıza Kaan TANGÖZE

4.Murat CEVAHİROĞLU

5.Barış TALAY

6.Hakan KAKIZ

7.Kemal DOĞULU

8.Murat ÖZTÜRK

9.Murathan KURT

10.Nailcan KURT

11.Alihan TAŞKIN

12.Tolga SEZGİN

13.Ramazan BAYAR

14.Aygün AYDIN

15.Buse Görkem NARCI

16.İsmail HACIOĞLU

17.Furkan Koçan

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."