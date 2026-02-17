Son dakika haberleri... İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında iş dünyasından isimlerin de soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.
ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; operasyon kapsamında 17 isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında; Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu'nun olduğu öğrenildi.
ZÜBER MARKASININ SAHİPLERİ DE GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA
Gözaltına alınanlar arasında Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt'un da bulunduğu aktarıldı.
İşte o isimlerin tamamı;
1.Hakan TUNÇELLİ
2.Sırrı Murat DALKILIÇ
3.Rıza Kaan TANGÖZE
4.Murat CEVAHİROĞLU
5.Barış TALAY
6.Hakan KAKIZ
7.Kemal DOĞULU
8.Murat ÖZTÜRK
9.Murathan KURT
10.Nailcan KURT
11.Alihan TAŞKIN
12.Tolga SEZGİN
13.Ramazan BAYAR
14.Aygün AYDIN
15.Buse Görkem NARCI
16.İsmail HACIOĞLU
17.Furkan Koçan
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;
TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."