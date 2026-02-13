Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) tarafından düzenlenen ihalede birinci olduğunu duyurdu.
Şirketin açıklamasına göre,"YEDAŞ SA2026/028 Hücre ve Beton Köşk Alımı İşi" kapsamında gerçekleştirilen ihaleye katılan Europower, en avantajlı fiyat teklifini sunarak ihaleyi kazandı.
İhalenin şirkete verildiğine ilişkin kesinleşme kararı, YEDAŞ İhale ve Satınalma Komisyonu tarafından 13 Şubat 2026 tarihinde şirkete bildirildi.
SÖZLEŞME BEDELİ 4,18 MİLYON DOLAR
Söz konusu ihalenin toplam bedelinin 4,18 milyon dolar olduğu açıklandı.