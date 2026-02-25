ATATR hisseleri güne yüzde 9,95 oranında düşüşle başladı ve 14,76 TL seviyesine gerileyerek taban fiyata oturdu. Tavan serisinin ardından gelen sert geri çekilme, kısa vadeli yatırımcıların kâr realizasyonuna yöneldiği şeklinde değerlendirildi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

TSİ 10.33 İTİBARIYLA NET SATICI KURUMLAR

Gün içi dağılım verilerine göre satış tarafında öne çıkan aracı kurumlar şu şekilde oldu:

İnfo Yatırım: -15.025.818 lot

Pusula Yatırım: -2.113.670 lot

Marbaş Menkul Değerler: -1.961.401 lot

AK Yatırım: -1.299.609 lot

Oyak Yatırım: -1.042.790 lot

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.