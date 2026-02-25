BESTE, 14,70 TL fiyatla halka arz edilmişti. Tavan serisiyle dikkat çeken hissede bugün seans açılışında satış baskısı öne çıktı.

AÇILIŞTA YÜZDE 3 DÜŞÜŞ, ARDINDAN DEVRE KESİCİ

Hisse, güne yüzde 3’e yakın düşüşle 36,92 TL seviyesinden başladı. Açılışla birlikte volatilitenin artması üzerine devre kesici devreye girdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BESTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 10:12:42 itibarıyla devam edilecektir.”

DEVRE KESİCİ SONRASI SATIŞ HIZLANDI

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

İşlemlerin yeniden başlamasının ardından satış baskısı arttı. TSİ 10.16 itibarıyla hisse yüzde 7,83 düşüşle 35,08 TL seviyesine geriledi.

TSI 10.17 itibarıyla net satıcı kurumlar

Gün içi verilerine göre satış tarafında öne çıkan aracı kurumlar şu şekilde:

Vakıf Yatırım: -850.745 lot

Ziraat Yatırım: -777.479 lot

İnfo Yatırım: -398.123 lot

Garanti Yatırım: -276.078 lot

Meksa Yatırım: -226.294 lot

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.