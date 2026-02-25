Küresel ve yurt içi gündemde hem jeopolitik hem de ekonomik başlıklar öne çıkıyor. Sabah saatlerine karşı Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan f-16 uçağında bir pilotumuz şehit oldu. ABD–İran hattındaki diplomatik temaslar ve askeri hareketlilik piyasaların odağında yer alıyor. Avrupa’da kritik makroekonomik veriler beklenirken, endeks değişiklikleri ve siyasi takvim de yatırımcıların radarında bulunuyor.

BALIKESİR’DE F-16 DÜŞTÜ: 1 PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı Balıkesir’de kaza kırıma uğradı. Kazada Pilot Binbaşı şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD – İRAN HATTINDA GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD ile Cenevre’de yapılacak görüşmeler öncesinde, karşılıklı çıkarları gözeten ve endişeleri gideren bir anlaşma için tarihi bir fırsat bulunduğunu belirtti.

Öte yandan ABD’nin 150’den fazla uçağı İran’a yakın Avrupa ve Orta Doğu’daki üslerine kaydırdığı bildirildi. ABD–İran görüşmelerinin yarın Cenevre’de devam etmesi bekleniyor.

ALMANYA – ÇİN ARASINDA EKONOMİK MESAJLAR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin Başbakanı Li ile yaptığı görüşmede mümkün olan her alanda Çin ile ekonomik ilişkileri derinleştirmek istediklerini söyledi. Çin Başbakanı Li ise daha derin ve daha pratik iş birliğinin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

UKRAYNA’DAN ABD’YE MESAJ

Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Stefanishyna, Ukrayna’nın Rusya’nın Novorossiysk limanına yönelik saldırılarının Kazakistan’daki ABD çıkarlarını etkilemesinin ardından Ukrayna hükümetinin kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi ve yazılı bir mesaj aldığını açıkladı.

MICROSOFT – STARLINK ORTAKLIĞI

Microsoft, bağlantı çözümlerini geliştirmek amacıyla Elon Musk’ın uydu şirketi Starlink ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ (25 ŞUBAT 2026)

ADGYO – Cem Okullu ve Cengiz Okullu tarafından toplam 150.000.000 adet payın pay başına 66,65 – 66,70 TL fiyattan TAS’ta Adra Holding’e satıldığı açıklandı.

ARASE – Şirket bağlı ortaklığı Aras Elektrik’in halka arzı kapsamında aracı kurumlar ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

AKGRT – Rekabet Kurulu tarafından şirkete soruşturma açılmasına karar verildiği açıklandı.

AGESA – Rekabet Kurulu tarafından şirkete soruşturma açılmasına karar verildiği açıklandı.

ALVES – Şirket paylarının halka arzı kapsamında verilen FAVÖK taahhüdünün gerçekleştiği açıklandı.

ALARK – Şirket bağlı ortaklığı Altek'in depolamalı RES ve depolamalı GES projeleri için ön lisans başvurularının EPDK tarafından reddedildiği açıklandı.

AKBNK – Rekabet Kurulu tarafından bankaya soruşturma açılmasına karar verildiği açıklandı.

ALBRK – Rekabet Kurulu tarafından bankaya soruşturma açılmasına karar verildiği açıklandı.

ASELS – Şirketin, 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

BESTE & CVKMD – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BORLS – TRSBORL22714 ISIN kodlu Tahvile ilişkin kupon ödemesi Tertip/BASK toplantısında nispi çoğunluğun sağlamadığı ve kupon ödemesinin 4 ay ertelenmesinin kabul edildiği açıklandı.

BORLS – TRSBORL82619 ISIN kodlu Tahvile ilişkin kupon ödemesi Tertip/BASK toplantısında nispi çoğunluğun sağlamadığı ve kupon ödemesinin 4 ay ertelenmesinin kabul edildiği açıklandı.

BRKVY – YKBNK tarafından gerçekleştirilen 524,4 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması sonrasında devir ve sözleşme imza işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

BINHO – Şirketin %100 pay sahibi olduğu Altay Yenilebilir Enerji’nin 14,9 mWp’lik GES yapımının 5,15 mWp gücünün faaliyete geçtiği açıklandı.

CVKMD – Şirketin, IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahasının ÇED süreci için gereken Proje Tanıtım Dosyasının Bakanlık’a sunulduğu açıklandı.

CLEBI – PT Celebi Aviation Indonesia’nın sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

DGGYO – Şirketin, Deloitte Danışmanlık ile Sürdürülebilirlik Yönetimi Danışmanlığı Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

DSTKF – TERA’nın sahip olduğu 1.200.000 adet payın pay başına 855 TL fiyattan TAS’ta 3 alıcıya satışının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

EREGL – Fitch tarafından şirketin notunun ve not görünümünün teyit edildiği açıklandı.

EMPAE – Şirket payları 26 Şubat'ta Borsa'da işlem göremeye başlayacak.

EKGYO – Şirket ile FENER ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında, şirket projelerinden İstanbul Ataşehir Kayışdağı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin Yer Tesliminin yüklenici ile yapıldığı açıklandı.

EKGYO – Şirketimiz ile İller Bankası arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında, İzmir Bayraklı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile imzalandığı, arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 6,2 milyar TL olduğu açıklandı.

GLRMK – Polonya Varşova Metrosu A1 Kabaty Metro İstasyonu hat düzeninin genişletilmesi ihalesi kapsamında, şirket ile Metro Warszawskie Sp. z o.o. arasında 395,7 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

GLCVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 1,4 milyar TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GLCVY – Fibabanka tarafından gerçekleştirilen 39,2 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GARAN – Rekabet Kurulu tarafından bankaya soruşturma açılmasına karar verildiği açıklandı.

HALKB – ABD'de HALKB davasının 3 Mart'a ertelendiği medyada yer aldı.

ISCTR – Rekabet Kurulu tarafından bankaya soruşturma açılmasına karar verildiği açıklandı.

ISMEN – 97 gün vadeli 8,8 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KCHOL & AYGAZ – KCHOL’ün %77, AYGAZ’ın %20 pay sahibi olduğu EYAŞ tarafından 7,0 milyar TL temettü dağıtılmasının genel kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

KLRHO – MSCI Şubat 2026 Endeks Gözden Geçirmesi kapsamında önerilen yukarı yönlü büyüklük segmenti geçişinin uygulanmayacağı, Bunun yerine MSCI, şirketi MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi (MSCI Turkey Small Cap Index) içinde 0,25 Yabancı Dahil Etme Faktörü ile tutmaya devam edeceği medyada yer aldı.

LINK – Şirket ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında 13,1 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

LXGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 2 – 3 – 4 Mart tarihlerinde toplanacak.

LOGO – Şirket bağlı ortaklığı Logo Ödeme Hizmetleri’nin faaliyet izni başvurusunun TCMB tarafından onaylandığı açıklandı.

KRVGD – Şirket bağlı ortaklığı Uçantay’ın üretim tesisinde meydana gelen yangının söndürüldüğü, hasar tespit çalışmalarına başlandığı açıklandı.

KLNMA – Banka kayıtlı sermeye tavanının 10 milyar TL’den 100 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

MEDTR – Şirketin, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2026 Yılı Kemoterapi Malzemeleri konulu ihaleye katılım sağladığı açıklandı.

MANAS – Şirket tarafından üretilmekte olan Eko Monofaze Direkt tip elektronik elektrik sayaçları için, TEDAŞ’tan 'Şartnameye Uygunluk Onay Sertifikası alındığı açıklandı.

MERKO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

NIBAS & RUBNS – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 24 Mart’a kadar uzatıldı.

NTGAZ – Şirketin, Güney Afrika’daki yatırımları kapsamında AfroJoule Energy şirketinin %60 payını Ekim 2025’te alması ve AfroJoule aracılığıyla, LNG Hub şirketinin %30,5 payına Ekim 2025’te dolaylı olarak sahip olma sonrasında şirketlerin faaliyetlerine 1,4 milyon dolar ödeme yapıldığı açıklandı.

OZKGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

QNBTR – Rekabet Kurulu tarafından bankaya soruşturma açılmasına karar verildiği açıklandı.

PENTA – Şirketin, Zyxel Performans Ödülü aldığı açıklandı.

PETUN – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SMRVA – AKBNK tarafından gerçekleştirilen 314,6 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesini şirketin kazandığı açıklandı.

SVGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 – 27 Şubat – 2 Mart tarihlerinde toplanacak.

YKBNK – Rekabet Kurulu tarafından bankaya soruşturma açılmasına karar verildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BIMAS – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 600 milyon TL artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

KENT – Şirket sermayesinin 220 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 110 milyon TL nakden artışla 330 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 2.742 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

MARTI – Şirket sermayesi yarın 600 milyon TL’den %150 oranında bedelli olarak 900 milyon TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilecek.

OZYSR – Şirket sermayesinin 103,2 milyon TL’den %310 oranında bedelsiz olarak 319,9 milyon TL artışla 423,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıl.

RNPOL – Şirket sermayesi yarın 30 milyon TL’den %1900 oranında bedelsiz olarak 570 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilecek.

YAPRK – Şirket sermayesi 27 Şubat’ta 14,2 milyar TL’den %2.000 oranında bedelsiz olarak 284 milyon TL artışla 298,2 milyon TL’ye yükseltilecek.

PAY-ALIM SATIM HABERLERİ (25 ŞUBAT 2026)

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 24,80 – 24,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

BURCE – Pardus Portföy Üçüncü GSYF’nin şirket sermayesinde sahip olduğu dolaylı pay sahipliği oranının %15,59’a yükseldiği açıklandı.

BURVA – Pardus Portföy Üçüncü GSYF’nin şirket sermayesinde sahip olduğu dolaylı pay sahipliği oranının %6,27’ye yükseldiği açıklandı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 777.88 adet pay 9,79 – 9,89 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 196.814 adet pay 26,52 – 26,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORMT – Mustafa Sezen tarafından 3,19 – 3,39 TL fiyat aralığından 15.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,99’a yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,19 – 17,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

MACKO – Matchzone tarafından 36,00 – 36,56 TL fiyat aralığından 87.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,82’ye yükseldi.

MEGMT – Burak Sözübir tarafından 72,15 – 72,30 TL fiyat aralığından 61.016 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,04’e yükseldi.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 23,08 – 23,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

TMPOL – Tera Portföy tarafından 69.320 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,40’a yükseldi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

