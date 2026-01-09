Yuva kurmak isteyen ancak ekonomik engellere takılan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi gençler için hazırlanan bu proje, 81 ilde hayata geçiriliyor.

Proje ile gençlerin ev eşyası başta olmak üzere çeyiz masraflarının karşılanması ve aile kurumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

TDV tarafından açıklanan detaylara göre 500 bin liralık bu dev destekten yararlanabilmek için adaylarda şu şartlar aranacak:

• Yaş Aralığı: 18-35 yaş arasında olmak.

• Medeni Durum: Çiftlerin her ikisinin de ilk evliliği olacak.

• Ekonomik Durum: Çiftin toplam aylık geliri, iki asgari ücreti geçmeyecek.

• Özel Durum: Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak.

• İkamet: Türkiye sınırları içerisinde (herhangi bir ilde) ikamet etmek.

KRİTİK TARİHLER VE BAŞVURU TAKVİMİ

Evlilik hazırlığındaki çiftlerin kaçırmaması gereken takvim şu şekilde belirlendi:

• Başvuru Tarihleri: 13 Mart – 31 Mart (Başvurular TDV internet sitesinden alınacak).

• Sonuçların İlanı: 4 Mayıs – 8 Mayıs.

• Nikah Şartı: Yardıma hak kazanan çiftlerin, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydırması gerekecek.

SADECE NAKDİ YARDIM DEĞİL, "EVLİLİK OKULU" DESTEĞİ

Proje sadece maddi yardımla sınırlı kalmayacak. "Sağlam temeller üzerine kurulu bir aile" vizyonuyla, projeye kabul edilen çiftler "evlilik okulu" eğitimlerine alınacak.

Evlilik öncesi ve sonrasında düzenlenecek seminerlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli hazırlanmaları, olası sorunlarla baş etme becerisi kazanmaları sağlanacak.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Gençlerin mutluluğuna ortak olmak isteyen vatandaşlar da unutulmadı.

Hayırseverler, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bagis.tdv.org adresi üzerinden "iki insan bir hayat" projesine bağışta bulunarak yeni yuvaların kurulmasına katkı sağlayabilecek.