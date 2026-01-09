Teknoloji devi, bireysel Gmail kullanıcılarının e-posta deneyimini kökten değiştirecek yapay zeka özelliklerini bugünden itibaren ücretsiz sunmaya başladı.

İşte artık herkesin (şimdilik ABD merkezli hesaplar) erişebileceği o üç özellik:

"BANA YAZMAMDA YARDIM ET" (HELP ME WRİTE)

Apple Intelligence’ın "yazma araçları"na rakip olarak gösterilen bu özellik, boş bir sayfaya bakma derdini bitiriyor.

• Nasıl Çalışıyor? Kullanıcılar basit bir komut girerek sıfırdan bir e-posta taslağı oluşturabiliyor.

• Düzenleme Seçenekleri: Yazılan metni "resmileştir", "genişlet" veya "kısalt" gibi seçeneklerle saniyeler içinde revize etmek mümkün.

• Parlatma Özelliği: Hali hazırda yazdığınız dağınık bir metni, yapay zeka tek tuşla profesyonel bir dile çevirebiliyor.

• Erişim: Web, Android ve iOS platformlarında, üzerinde parıltı simgesi olan kalem ikonuna dokunarak kullanılabiliyor.

SİZİN GİBİ KONUŞAN "ÖNERİLEN YANITLAR"

Standart "tamam", "teşekkürler" gibi kalıpların ötesine geçen bu özellik, "akıllı yanıtlar"ın (SMART replies) çok daha gelişmiş bir versiyonu.

• Bağlamsal Zeka: Sistem, gelen e-postanın içeriğini analiz ediyor. Örneğin, bir toplantı erteleme talebi geldiğinde, takviminizi veya genel yaklaşımınızı anlayarak buna uygun bir taslak hazırlıyor.

• Kişisel Ton: Yapay zeka zamanla kullanıcının yazım dilini ve stilini öğrenerek, yanıtları sanki siz yazmışsınız gibi kişiselleştiriyor.

UZUN ZİNCİRLER İÇİN "ÖZET KARTLARI"

Yüzlerce satırlık, uzun e-posta trafiği (thread) içinde kaybolanlar için hayat kurtarıcı bir özellik devreye giriyor.

• Hızlı Bakış: Uzun bir konuşma dizisi açıldığında, e-postanın en tepesinde "yapay zeka genel bakış" kartı beliriyor.

• Nokta Atışı: Konuşulan tüm konular, madde işaretleri halinde özetlenerek kullanıcının tüm metni okumasına gerek kalmadan konuya hakim olmasını sağlıyor.

GELECEKTE BİZİ NE BEKLİYOR? "YAPAY ZEKA GELEN KUTUSU"

Google, bu ücretsiz özelliklerin yanı sıra önümüzdeki aylarda "yapay zeka gelen kutusu" adını verdiği yeni bir arayüzü de devreye sokmaya hazırlanıyor. Şu an test aşamasında olan bu özellik şunları sunacak:

• Özet Akışı: E-postaları tek tek açmadan önemli bilgileri özetleyen bir görünüm.

• Önerilen Yapılacaklar: Faturalar ve hatırlatmalar için özel bir alan.

• Yakalanması Gerekenler: Acil olmayan ama gözden kaçmaması gereken önemli içerikler.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Google, bu özelliklerin bugün itibarıyla ABD'deki bireysel hesaplar için aktif edildiğini duyurdu.

Küresel çapta dağıtımın, dolayısıyla Türkiye'ye gelişinin ise ilerleyen dönemlerde kademeli olarak yapılacağı belirtildi.