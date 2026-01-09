Türkiye'de 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin zam oranı netleşti. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan kanun teklifine göre, en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilecek. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında yüzde 18,48 oranında artış yapılmış olacak.

Söz konusu teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı alan emekli sayısının 4 milyon 917 bin kişi olduğu bildirildi.