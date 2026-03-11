ABD ekonomisi için kritik öneme sahip olan şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. Piyasa beklentileriyle tam paralel gerçekleşen rakamlar, fiyat baskılarının öngörülebilir bir çizgide seyrettiğini ortaya koydu.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında aylık bazda %0,3 artış gösterdi. Yıllık bazdaki artış ise %2,4 olarak kaydedildi. Piyasalarda da hem aylık hem de yıllık bazda bu rakamların gerçekleşmesi bekleniyordu. Hatırlanacağı üzere ocak ayında aylık TÜFE %0,2 artış göstermişti.
ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DENGELİ GÖRÜNÜM
Federal Rezerv'in (Fed) para politikası kararlarında yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerini hariç tutan çekirdek TÜFE rakamları da beklentileri yanıltmadı:
Aylık Çekirdek TÜFE: %0,2 artış gösterdi.
Yıllık Çekirdek TÜFE: %2,5 seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomistlerin şubat ayı için öngördüğü %0,2’lik aylık ve %2,5’lik yıllık çekirdek artış tahminleri böylece tam isabetle karşılanmış oldu. Uzmanlar, verilerin beklentilerle uyumlu gelmesinin Fed’in önümüzdeki süreçteki faiz projeksiyonları üzerindeki belirsizliği azalttığına dikkat çekiyor.