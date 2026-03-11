ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında aylık bazda %0,3 artış gösterdi. Yıllık bazdaki artış ise %2,4 olarak kaydedildi. Piyasalarda da hem aylık hem de yıllık bazda bu rakamların gerçekleşmesi bekleniyordu. Hatırlanacağı üzere ocak ayında aylık TÜFE %0,2 artış göstermişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DENGELİ GÖRÜNÜM

Federal Rezerv'in (Fed) para politikası kararlarında yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerini hariç tutan çekirdek TÜFE rakamları da beklentileri yanıltmadı:

Aylık Çekirdek TÜFE: %0,2 artış gösterdi.

Yıllık Çekirdek TÜFE: %2,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistlerin şubat ayı için öngördüğü %0,2’lik aylık ve %2,5’lik yıllık çekirdek artış tahminleri böylece tam isabetle karşılanmış oldu. Uzmanlar, verilerin beklentilerle uyumlu gelmesinin Fed’in önümüzdeki süreçteki faiz projeksiyonları üzerindeki belirsizliği azalttığına dikkat çekiyor.