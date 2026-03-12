Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler yakından takip ediliyor. Orta Doğu’da devam eden savaşla ilgili açıklamalar gündemin ilk sıralarında yer alırken, petrol üretimi verileri ve merkez bankası kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor. Türkiye’de ise piyasaların gözü bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi.

TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, “İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadı” ifadelerini kullanırken, savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin olarak ise “Ne zaman bitmesini istersem o zaman biter” dedi.

İRAN’DAN ŞARTLI BARIŞ MESAJI

Masoud Pezeshkian ise ABD ve İsrail ile devam eden savaşın sona ermesi için bazı şartların karşılanması gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, İran’ın meşru haklarının tanınması, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi ve yeniden saldırı olmayacağına dair uluslararası güvence verilmesi gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE–FRANSA EKONOMİK İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa Dış Ticaret Bakanı Laurent Saint‑Martin ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Bolat, görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin değerlendirildiğini belirterek ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

SAVAŞIN MALİYETİ GÜNLÜK 1 MİLYAR DOLAR

United Nations Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths Fletcher, Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomik maliyetine dikkat çekti. Fletcher, bölgede devam eden çatışmaların küresel ekonomi için günlük yaklaşık 1 milyar dolarlık maliyet oluşturduğunu ifade etti.

OPEC ÜRETİMİ ARTTI

OPEC tarafından açıklanan verilere göre, örgütün günlük ham petrol üretimi Şubat ayında 164 bin varil artış gösterdi. Petrol üretimindeki artışın enerji piyasalarında yakından takip edildiği belirtiliyor.

BORSA İSTANBUL İÇİN BEKLENTİ

Analistler, küresel gelişmeler ve veri gündemi ışığında Borsa İstanbul’un güne yatay bir açılışla başlamasının beklendiğini belirtiyor. Piyasalarda özellikle TCMB’nin faiz kararı sonrası oluşacak fiyatlamalar yakından takip edilecek.

PİYASALAR HANGİ GELİŞMELERİ BEKLİYOR?

TCMB faiz kararı bugün açıklanacak

Türkiye’de piyasaların en önemli gündem maddelerinden biri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı olacak. TCMB’nin bugün açıklayacağı kararın TL varlıklar ve Borsa İstanbul üzerindeki etkisi yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Karar saat 14.00'da açıklanacak.

ABD verileri ve anketler takip edilecek

ABD’de bugün açıklanacak işsizlik maaşı başvuruları verisi küresel piyasalar açısından önemli göstergelerden biri olacak. Öte yandan TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları ise Cuma günü yayımlanacak.

BORSA İSTANBUL PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 23,48 – 23,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRDMA – Azimut Portföy tarafından 29,48 TL fiyattan 5.650.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,08’e yükseldi.

LKMDC – Limak Çimento tarafından 34,16 – 34,20 TL fiyat aralığından 71.539 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %71,75’e yükseldi.

MACKO – Matchzone tarafından 32,28 -32,98 TL fiyat aralığından 22.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,59’a yükseldi.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 63,05 – 64,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZSUB – Hasan Taygan tarafından 3.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,52’ye geriledi.

SURGY – Sur Yapı Endüstri tarafından 59,35 TL fiyattan 1.051.809 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %76,27’ye geriledi.

SEGYO & AVTUR – AVTUR tarafından 6,00 – 6,28 TL fiyat aralığından 1.774.263 adet alış ve 2.423.676 adet satış yapılırken, AVTUR’un SEGYO’daki payı %1,75’e geriledi.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

ARASE & KLRHO & ATSYH & DIRIT & IEYHO & ARZUM & KUVVA & GUBRF & MMCAS & BRLSM & OZKGY & YYAPI & MOBTL & AHGAZ & BSOKE & BTCIM & ENERY & REEDR & RYGYO & RYSAS & SOKE & ULUUN – 4. çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

AVGYO – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Joy Hotel Batumi’nin paylarının tamamının Metro Avrasya’ya satıldığı, satış sonucunda 201,6 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

ARFYE – Halka arzdan elde edilen fonun 73,5 milyon TL’sinin hammadde tedariki ve işletme sermayesinde, 77,2 milyon TL’sinin borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

BAKAB – İzmir 4. Vergi Mahkemesi tarafından görülen davada şirket lehine karar verildiği açıklandı.

BAHKM – Şirketin %100 pay sahibi olduğu PTD Proje ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CELHA – Tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun 520,7 milyon TL’sinin hammadde alımında, 395 milyon TL’sinin kredi ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

DSTKF – Saha Kurumsal tarafından şirketin ulusal uzun vadeli notunun AA-, kısa vadeli notunun A1+, not görünümünün pozitif olarak belirlendiği açıklandı.

EDATA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

GRTHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

IZFAS – Sermaye artırımından elde edilen fonun 35,5 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde, 25,6 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

INTEK – Şirketin %51 bağlı ortaklığı Probel Yazılım’ın 16,5 milyon TL’lik HBYS Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

KBORU – Şirketin, 330 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

KLKIM – Şirket, daha öncesinde açıkladığı 2026 yılı beklentilerinde değişikliğe gitmeyerek net satışlardaki %10 – 15, FAVÖK marjındaki %20 – 25 beklentilerini korudu.

LIDFA – 359 gün vadeli 90 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

LIDFA – Fitch tarafından şirketin kredi not ve görünümünün teyit edildiği açıkandı.

LILAK – Şirketin, Nua markasının Turquality kapsamına alındığı açıklandı.

ONSCM – Şirketin, DMO tarafından düzenlenen ihaleyi 33,5 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

OZSUB – Hasan Taygan tarafından 3.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SKBNK – Yurt dışında 700 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

SELEC – 359 gün vadeli 5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

SMRVA – 358 gün vadeli 112 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SELVA – LRSHO tarafından 27.790.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ULUUN & SOKE – Şirketin denetim faaliyetlerini yürüten bağımsız denetim şirketitinin yetkili kuruluş listesinden çıkarılması ardından şirket tarafından 2025 yılı finansallarının açıklanması için SPK’dan ek süre istediği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 372 gün vadeli 40 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

LINK – Şirket sermayesi 16 Mart’ta 21,7 milyon TL’den %4.000 oranında bedelsiz olarak 870,0 milyon TL artışla 891,8 milyon TL’ye yükseltilecek.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

