ABD'de Aralık ayına ilişkin iş gücü piyasası verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam, Aralık ayında 50 bin kişi artış gösterdi. Açıklanan rakam, istihdam artışının piyasa beklentilerinin altında kaldığına işaret etti.

Piyasaların referans aldığı Dow Jones konsensüs tahmininde, Aralık ayında tarım dışı istihdamın 73 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,5 seviyesine gerilemesi öngörülüyordu. Ancak açıklanan veriler, hem istihdam artışı hem de işsizlik oranı tarafında beklentilerden sapma olduğunu ortaya koydu.

İstihdamdaki zayıf görünüme rağmen işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı, yüzde 4,5 olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ

ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından ons altın yüzde 0,2 yükselerek 4.485 doların üzerine çıktı ve seans içi zirvelerini gördü.