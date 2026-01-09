AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi, 16 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.

13 Ocak Salı günü TCMB tarafından resmen açıklanacak olan Kasım 2025 ödemeler dengesi verileri öncesinde, ekonomistlerin projeksiyonları belirginleşti.

KASIM AYI İÇİN 3,1 MİLYAR DOLAR AÇIK TAHMİNİ

Ekim ayında gelen 457 milyon dolarlık cari fazlanın ardından, kasım ayında tablonun değişeceği öngörülüyor. Ankete katılan ekonomistlerin ortak beklentisine göre:

• Ortalama Tahmin: Kasım ayı için 3 milyar 107 milyon dolar cari açık.

• Beklenti Aralığı: Tahminler, 1 milyar 920 milyon dolar ile 3 milyar 800 milyon dolar açık arasında değişiklik gösteriyor.

2025 VE 2026 YIL SONU HEDEFLERİ GÜNCELLENDİ

Anket sonuçları sadece aylık veriyi değil, yıl sonu beklentilerini de ortaya koydu. Ekonomistler, cari açığın önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğine dair şu öngörülerde bulundu:

• 2025 Yıl Sonu Beklentisi: Cari işlemler hesabının yılı 22 milyar 303 milyon dolar açıkla kapatması bekleniyor. (Tahmin aralığı: 20 milyar - 25 milyar dolar)

• 2026 Yıl Sonu Beklentisi: Gelecek yıl için yapılan projeksiyonlarda ise cari açığın bir miktar artarak 26 milyar 520 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, bir önceki ay olan ekimde 457 milyon dolar fazla vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 22 milyar 20 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

(AA)