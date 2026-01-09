2025 yılını rekorlarla kapatan altın piyasası için 2026 yılına dair en kapsamlı değerlendirmelerden biri ABD’li yatırım bankası JPMorgan’dan geldi. Yatırımcıların "kar satışı" ve "düşüş" endişelerini ele alan rapor, altının geleceğine dair çarpıcı rakamlar içeriyor.

JPMORGAN'IN 2026 HEDEFİ: 5.000 DOLAR EŞİĞİ

JPMorgan Global Research tarafından yayımlanan son rapora göre, altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş trendi henüz sona ermiş değil. Banka, ons altın fiyatlarının 2026'nın dördüncü çeyreğinde ortalama 5.055 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Analistler, 2027 yılı sonunda ise fiyatların 5.400 dolar bandına kadar yükselebileceğini öngörüyor.

"YÜKSELİŞ DOĞRUSAL OLMAYACAK"

JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, altın yatırımcısını uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Altın piyasasındaki bu rallinin doğrusal (sürekli artan bir çizgide) olmasını beklemiyoruz. Ancak altındaki temel yükseliş dinamikleri henüz tükenmiş değil. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme çabaları ve yatırımcı talebi, yapısal bir destek sunmaya devam ediyor."

DÜŞÜŞ ENDİŞESİ YARATAN FAKTÖR: MERKEZ BANKASI ALIMLARI

Raporda, yatırımcıların "düşüş" beklentisini tetikleyebilecek bir noktaya da dikkat çekildi. Altın fiyatlarının 4.000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte, merkez bankalarının tonaj bazındaki alımlarının yavaşlayabileceği belirtiliyor.

Mekanik Değişim: JPMorgan, merkez bankalarının 2026’da yaklaşık 755 ton alım yapacağını öngörüyor. Bu rakam, geçmiş yıllardaki 1.000 ton üzerindeki rekor alımların altında kalsa da tarihsel ortalamaların hala üzerinde.

ALTINI 2026'DA NELER BEKLİYOR?

Banka analizine göre fiyatları yukarı yönlü tetikleyecek ana unsurlar şunlar:

Fed'in Faiz Politikası: Faiz indirim sürecinin devam etmesi altına olan talebi diri tutuyor.

Jeopolitik ve Ticari Riskler: ABD-Çin ticaret gerginlikleri ve küresel gümrük tarifesi belirsizlikleri, "güvenli liman" talebini besliyor.

ETF Girişleri: JPMorgan, 2026 yılında borsa yatırım fonlarına (ETF) yaklaşık 250 tonluk yeni giriş bekliyor.

DİĞER DEVLERDEN GÖRÜŞLER

Sadece JPMorgan değil, diğer finans devleri de benzer bir tablo çiziyor:

Goldman Sachs: 2026 sonu için 4.900 dolar hedefi koydu.

Morgan Stanley: Hedefini yukarı yönlü revize ederek 4.800 dolar seviyesini işaret etti.

Özetle: JPMorgan’a göre kısa süreli düzeltmeler ve "sağlıklı geri çekilmeler" yaşansa da, 2026 yılı altın için düşüşün başladığı değil, yeni zirvelerin test edildiği bir yıl olmaya aday görünüyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, JPMorgan raporundaki veriler ışığında hazırlanmış olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.