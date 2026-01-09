Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da alım ağırlıklı seyir dikkat çekti. Küresel cephede jeopolitik risklerin arttığı, ABD ve Orta Doğu merkezli gelişmelerin piyasalarda dalgalanma yarattığı bir ortamda, BIST tarafında ayrışan bir görünüm oluştu. İstanbul Ticaret Odası ve TÜİK tarafından açıklanan görece ılımlı enflasyon verileri, içeride risk iştahını destekleyen ana unsur oldu.

Bu zeminde BIST 100 endeksi hafta boyunca üst üste rekorlar kırarak 12.200 puan seviyelerine kadar yükseldi. Endekste hem seans içi hem de kapanış bazlı tarihi zirveler görülürken, bankacılık ve sanayi hisseleri öncülüğünde genele yayılan bir alım dalgası oluştu.

TCMB MESAJLARI VE SANAYİ ÜRETİMİ DESTEĞİ

Hafta içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın “dezenflasyon sürecinin sürdüğüne” yönelik açıklamaları ve faiz indirimlerinde temkinli olunacağına dair vurguları da piyasalar tarafından olumlu okundu. Bunun yanında açıklanan sanayi üretimi verisinde aylık bazda yüzde 2,5’lik güçlü artış görülmesi, ekonomik aktivite tarafında toparlanma algısını destekledi.

TEKNİK GÖRÜNÜM: REKOR BÖLGESİNDE YÖN ARAYIŞI

Raporda yer alan teknik değerlendirmede, endeksin rekor bölgede bulunması nedeniyle klasik anlamda bir direnç seviyesinden söz etmenin zor olduğu vurgulanıyor. Buna karşın, haftalık kapanışın tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerinde kalıcılık göstermesi halinde yükseliş trendinin teknik olarak devam edebileceği ifade ediliyor. Aksi senaryoda ise, haftalık kapanışın altına sarkılması durumunda kâr satışlarının ve geri çekilmelerin gündeme gelebileceğine dikkat çekiliyor.

YENİ HAFTADA ODAK: VERİ AKIŞI VE 22 OCAK BEKLENTİSİ

Önümüzdeki hafta Borsa İstanbul açısından hem küresel veri takvimi hem de jeopolitik gelişmeler izlenecek. ABD enflasyonu, Çin ve Avrupa’dan gelecek verilerin yanı sıra, içeride 22 Ocak’ta yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak.