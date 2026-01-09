Banka, yayımladığı görünüm notlarında emtia piyasalarının yeni bir döngünün başında olabileceğine işaret ederken, küresel ekonomideki yön değişiminin talep haritasını da kökten dönüştürdüğünü vurguluyor. Enerji dönüşümü, yapay zekâ yatırımları, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve altyapı projeleri; emtia talebini geleneksel “güvenli liman” anlayışının ötesine taşımış durumda.

Sanayinin kalp atışı öne çıktı

Morgan Stanley’ye göre özellikle sanayi ve temel emtialar, 2026 ve sonrasına ilişkin küresel büyüme hikâyesinin merkezine yerleşiyor. Elektrik şebekelerinin yenilenmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanması, savunma ve yarı iletken odaklı sanayi politikaları, yüksek hacimli ve süreklilik arz eden bir emtia talebi yaratıyor.

Bu tablo, altın ve gümüş gibi değerli metallerin “koruma” işlevini koruduğunu, ancak fiyatlamada artık büyüme temalı emtiaların daha fazla rol üstlenmeye başladığını gösteriyor. Banka, yatırımcı ilgisinin giderek sanayi metallerine ve üretim zincirinin temel girdilerine kaydığına dikkat çekiyor.

“Bu sadece bir ralli değil”

Morgan Stanley’nin değerlendirmelerinde öne çıkan ana vurgu ise mevcut hareketin yalnızca geçici bir ralli olarak okunmaması gerektiği yönünde. Rapora göre, küresel ekonomi arz güvenliği, enerji dönüşümü ve teknolojik altyapı ekseninde yeniden şekillenirken, emtia piyasaları da bu dönüşümün en doğrudan yansıdığı alanlardan biri haline geliyor.

Bu nedenle bankaya göre emtia fiyatlarında görülen yukarı yönlü ivme, tekil haber akışlarından ziyade, uzun vadeli bir yeniden konumlanmanın sonucu. Morgan Stanley analistleri, mevcut tablonun “daha yeni başlıyor olabilecek” bir sürecin ilk evresi olabileceğine işaret ediyor.

Güvenli limandan büyüme hikâyesine

Uzun yıllar boyunca emtia denildiğinde ilk akla gelen başlık altın olurken, son dönemde yatırımcı davranışlarının değiştiği görülüyor. Küresel fon akımlarında artık yalnızca enflasyondan korunma değil, doğrudan büyüme ve dönüşüm teması da öne çıkıyor. Bu da emtiayı, savunma aracı olmanın ötesinde, küresel ekonomik dönüşümün ana aktörlerinden biri haline getiriyor.

Morgan Stanley’ye göre önümüzdeki dönemde emtia piyasaları, merkez bankası politikalarından çok; enerji yatırımları, sanayi stratejileri ve teknolojik genişleme üzerinden fiyatlanmaya devam edebilir.

Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan değerlendirmeler genel piyasa yorumudur. Yatırım kararları kişisel risk tercihleri ve profesyonel danışmanlık çerçevesinde verilmelidir.