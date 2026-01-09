Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir programda çalışma hayatında yaşanan dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Değişen iş yapılarının artık kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Işıkhan, dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemi içinde ele alınmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, platform çalışanları ve kuryeler başta olmak üzere geniş bir kesimi kapsayacak sosyal güvence düzenlemeleri üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, çalışma hayatının güncel ihtiyaçlara uyumlu hale getirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

YENİ NESİL ÇALIŞMA MODELLERİ GÜNDEMDE

Uzaktan çalışma sisteminin önünde herhangi bir yasal engel bulunmadığını hatırlatan Işıkhan, hazırlanan yeni nesil düzenlemelerle birlikte istihdam yapısının daha esnek hale geleceğini bildirdi.

Bakanın aktardığına göre, hazırlanan taslak metinler meslek örgütleri ve sendikaların görüşüne sunuldu. Paydaşlardan gelecek geri bildirimlerin ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması planlanıyor.

BELEDİYE BORÇLARINDA GÜNCEL TABLO

Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarına ilişkin güncel verileri de paylaştı. Buna göre, borçlu belediyelerden 161'inin toplam 33,6 milyar liralık borç için 227 adet tecil talebinde bulunduğunu belirten Işıkhan, bu kapsamda peşinat olarak 3,6 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan ayrıca, 429 belediye tarafından borçlara karşılık toplam 8 bin 122 taşınmazın teklif edildiğini ve bu taşınmazların kabul edildiğini söyledi. Sunulan 4 bin 104 taşınmazın ise çeşitli teknik nedenlerle geri çevrildiğini kaydetti.