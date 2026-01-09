Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik denetimlerini ülke genelinde sürdürürken, 81 ilde yapılan kontrollerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Denetimler kapsamında uygunsuzluk tespit edilen firmalar ve ürünler, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlıkları altında iki ayrı liste halinde yayımlanıyor.

BAKANLIK LİSTEYİ GÜNCELLEDİ

Bakanlık, gıdada hile yaptığı belirlenen firmalara ilişkin listeyi 8 Ocak 2026 tarihinde bir kez daha güncelledi. Güncellenen listede çok sayıda üründe taklit ve tağşiş tespit edildiği görüldü.

HİLE TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER

Yapılan incelemelerde bal, peynir, kaşar, yoğurt, zeytinyağı, kıyma, lahmacun harcı, sucuk ve köfte gibi birçok üründe mevzuata aykırı uygulamalar belirlendi.

ET VE ET ÜRÜNLERİ YİNE LİSTEDE

Güncel listede özellikle et ve et ürünlerindeki hileler dikkat çekti. Denetimlerde kıymada sakatat, dana sucuk ve köftede ise tavuk eti kullanıldığı tespit edildi.