Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Toplantısı'nda konuşan Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin makro dengelerine ve gelecek vizyonuna ışık tuttu.

Şimşek, Türkiye'nin düşük borçluluk oranlarıyla rakiplerinden ayrıştığını belirterek, "Sağlıklı kredi büyümesi için bir alan var" mesajını verdi.

"EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ DEZENFLASYON"

Konuşmasında 2025 yılındaki ekonomik mücadeleye değinen Şimşek, bu zorlu sürecin meyvelerinin toplanacağı bir döneme girildiğine işaret etti.

Şimşek, "2025 çok zor geçti ama Türkiye büyük bir avantaja sahip. Bu avantajı kullanabilmenin ön şartı ise dezenflasyonun kalıcı hale gelmesidir. Dezenflasyonla birlikte ülkemizin önüne çok önemli bir fırsat penceresi çıkacak" ifadelerini kullandı.

Şimşek ayrıca Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere kıyasla oldukça iyi bir noktada olduğunu, ancak asıl hedefin gelişmiş ülkelerle aradaki farkı kapatmak olması gerektiğini vurguladı.

YENİ HEDEF: YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIK TURİZMİ

Bakan Şimşek, Türkiye'nin döviz geliri potansiyelini artıracak stratejik alanlara da dikkat çekti.

Özellikle sağlık turizminin altını çizen Şimşek, dünyada önümüzdeki 5 yıl içinde bu alanda 4-5 trilyon dolarlık devasa bir pazar oluşacağını belirtti.

Şimşek, Türkiye'nin bu pastadan pay alabilmesi için rotayı "yaşlı bakımı" hizmetlerine çevirmesi gerektiğini belirterek, "Biz bu alanı bir fırsata dönüştürebiliriz" dedi.

"YAPAY ZEKA BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK"

Küresel ekonomideki teknolojik dönüşüme de değinen Hazine ve Maliye Bakanı, yapay zeka yatırımlarının hayati önem taşıdığını söyledi.

Şimşek, teknolojinin üretimden sağlığa kadar her alanı dönüştürdüğünü belirterek iş dünyasına şu çağrıda bulundu:

"Yapay zeka çok daha hızlı ve inanılmaz yatırımların yapıldığı bir alan. Üretim hatlarından yeni malzeme keşfine ve sağlığa kadar bütün alanlarda fırsat yaratıyor. BIZIM de kaynaklarımızı ve dikkatimizi buraya odaklamamız lazım."