TOKİ tarafından inşa edilen ve ödemeleri memur maaş artış oranına endeksli olan projelerde, 2026’nın ilk 6 ayı için artış oranı yüzde 15,57 olarak belirlendi. Bu güncellemede, 1 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan memur maaş artış oranı esas alındı.

ESKİ PROJELER VE ARSA TAKSİTLERİNDE ARTIŞ YÜZDE 10,34

Eski projeler ve arsa satışlarına yönelik geri ödemelerde ise daha düşük bir artış oranı uygulanacak:

En Düşük Oran Baz Alındı: 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği; memur maaş artışı (%15,57), TÜFE (%12,19) ve Yİ-ÜFE (%10,34) oranları arasından en düşük olanı seçildi.

Güncelleme Oranı: Bu kapsamda eski projeler ve Emlak Bankası'ndan devrolan konutların taksitleri yüzde 10,34 oranında artırıldı.

Arsa Ödemeleri: TOKİ'den satın alınan arsaların borç bakiyeleri ve taksit tutarları da yine yüzde 10,34 oranında zamlandı.

UYGULAMA TAKVİMİ

Belirlenen bu yeni oranlar, 2026 yılının Ocak ayından Haziran ayı sonuna kadar olan ilk 6 aylık dönemi kapsayacak. Hak sahipleri, güncel taksit tutarlarını Ocak ayı itibarıyla ödeme yaptıkları banka kanalları üzerinden takip edebilecekler.

Kaynak: Ekonomim