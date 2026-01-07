HSBC, gümüş piyasasına yönelik fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, artan küresel belirsizlikler ve piyasa dinamiklerindeki değişimlerin gümüş fiyatlarını desteklediğini belirtti.

HSBC, 2026 yılı için ons başına ortalama gümüş fiyatı tahminini 44,50 dolardan 68,25 dolara yükseltti. Banka ayrıca 2027 yılı öngörüsünü 40 dolardan 57 dolara çıkardı.

DOLAR VE ARZ-TALEP DENGESİ REVİZYONU GETİRDİ

Analizde, revizyonun temel nedenleri arasında ABD dolarındaki zayıflama ile gümüş piyasasında arz-talep dengesinde oluşan hafif açıklar gösterildi. HSBC'ye göre bu unsurlar, gümüş fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Banka değerlendirmesinde, gümüşün altın fiyatlarındaki güçlü momentumdan ve küresel belirsizliklerin artırdığı güvenli liman talebinden destek almaya devam ettiğine dikkat çekildi.

OYNAKLIK UYARISI GELDİ

HSBC, olumlu fiyat beklentilerine rağmen gümüş piyasasında oynaklığın sürebileceği uyarısında bulundu. Analizde, mevcut fiyat seviyelerinin zaman zaman "Sürdürülebilir olmayan" hareketler gösterebileceği ve dalgalanmaların yatırımcılar açısından risk oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.