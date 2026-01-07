Budweiser ve Corona markalarının üreticisi olan AB InBev, son on yılda ağırlıklı olarak borç azaltma stratejisi izlemişti. Şirket, 2020 yılında ABD'deki ambalaj operasyonlarındaki azınlık hissesini, Apollo Global Management liderliğindeki yatırımcı grubuna devrederek borç geri ödemesinde bulunmuştu. Yapılan anlaşmada, beş yıl sonra belirlenen bir bedelle geri alım hakkı tanınmıştı.

OPERASYONEL KONTROL BAŞTAN BERİ ŞİRKETTEYDİ

AB InBev, altı eyalette bulunan yedi tesisi kapsayan ambalaj operasyonlarında başından beri operasyonel kontrolü elinde tuttu. Ayrıca şirket, uzun vadeli tedarik anlaşmalarıyla kendi ambalaj ihtiyacını güvence altına aldı.

HİSSELERDE SINIRLI GERİ ÇEKİLME

Şirketin geri alım kararını açıklamasının ardından AB InBev hisseleri gün içi işlemlerde yüzde 0,7 geriledi. Şirket yönetimi, bu adımın ilk yıldan itibaren kârlılığı artıracağını belirtirken, ayrıntılı finansal projeksiyon paylaşmadı. Açıklamada, ambalaj tesislerinin tedarik güvenliği ve maliyet kontrolü açısından stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

ABD'DE BİRA SATIŞLARI BASKI ALTINDA

Söz konusu hamle, ABD bira pazarında satışların zayıfladığı bir döneme denk geldi. Tüketicilerin harcamalarını kısması, biranın alkollü içkiler içindeki pazar payının gerilemesi ve genç kuşakların alkol tüketimine bakışındaki değişim, sektörde baskı yaratıyor.

ALÜMİNYUM FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

ABD fiziki alüminyum piyasasında primler, ithalat tarifeleri ve arz sıkışıklığı nedeniyle rekor seviyelere çıktı. Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli alüminyum kontratları, ton başına 3.130 dolara yükselerek Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

TRUMP'IN TARİFE KARARI ETKİLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Haziran'da alüminyum ithalatına uygulanan tarifeleri yüzde 50'ye çıkarma kararı almıştı. Alüminyum; inşaat, enerji ve ambalaj başta olmak üzere birçok sektörde yoğun şekilde kullanılıyor.