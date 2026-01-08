Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin açılan davada karar çıktı. Aralarında 5 tutuklu bulunan toplam 14 sanığın yargılandığı dosyada, mahkeme tüm sanıkların tahliyesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mülkiye Müfettişliği tevdi raporu ile birlikte MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemelerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Yapılan tespitlere göre, belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı kaydedildi.

Soruşturma sürecinde, 23 Eylül tarihinde, aralarında eski belediye yöneticileri ve ilgili şirket temsilcilerinin de bulunduğu 14 kişi, “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.