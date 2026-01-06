ABD merkezli grafik ve yapay zeka işlemcisi üreticisi Nvidia (NVDA), Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026 etkinliğinde bir sonraki nesil “Vera Rubin” AI platformunu kamuoyuna duyurdu. Yönetim kurulu başkanı ve CEO Jensen Huang tarafından açıklanan bu yeni platform, yapay zeka eğitim ve çıkarım iş yüklerinde önemli performans artışı hedefliyor.

Vera Rubin platformu, tamamen üretim hattına alınmış olup 2026’nın ikinci yarısında pazara sunulacak ürünlerle kullanılmaya başlanacak. Nvidia’ya göre bu platform, mevcut Blackwell mimarisine kıyasla daha verimli hesaplama kapasitesi ve yapay zeka modellerini daha hızlı çalıştırma yeteneği sağlayacak.

Aynı zamanda Nvidia, bu platformun AI altyapısı ve büyük dil modeli iş yüklerinde bulut sağlayıcıları ve veri merkezleri tarafından yoğun şekilde talep edilebileceğini belirtiyor. Platformun enerji verimliliği, yüksek iletişim bant genişliği ve gelişmiş hesaplama teknolojileriyle AI uygulamalarının performansını artırması bekleniyor.

Piyasa yorumcuları, bu tür yeni nesil yapay zeka platformlarının NVDA hisseleri üzerinde kısa vadeli olumlu etki yapabileceğini, sektördeki rekabet dinamiklerini güçlendirebileceğini vurguluyor.