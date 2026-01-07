2026 yılının ilk haftasında emtia piyasalarından gelen veriler, küresel ekonomideki yapısal dönüşümü gözler önüne seriyor. Karbonsuzlaşma hedefleri ve yapay zeka devrimiyle birlikte bakıra olan talep, arz kapasitesini zorlayarak fiyatları rekor seviyelere taşıdı.

FİYATLARDA 12.000 DOLAR SINIRI ZORLANIYOR

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları, 2026'nın ilk günlerinde metrik ton başına 11.500 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvelerine yakın seyrediyor. Goldman Sachs ve J.P. Morgan gibi dev yatırım bankaları, yıl içerisinde fiyatların 12.000 dolar bandını kalıcı olarak aşabileceği konusunda hemfikir. Buna karşılık, geleneksel enerji kaynağı olan Brent petrolün varil fiyatının daha yatay bir seyir izlemesi, "Yeni Petrol" yakıştırmalarını güçlendiriyor.

TALEBİ TETİKLEYEN "ÜÇLÜ DEVRİM"

Bakırı vazgeçilmez kılan üç ana faktör, 2026 projeksiyonlarında öne çıkıyor:

Yapay Zeka ve Veri Merkezleri: AI modellerinin eğitimi için kurulan dev veri merkezleri, yoğun elektrik altyapısı gerektiriyor. IEA verilerine göre, veri merkezlerinin bakır talebi 2026 itibarıyla küresel tüketimde kritik bir paya ulaştı.

Elektrikli Araç (EV) Patlaması: Standart bir içten yanmalı araca göre yaklaşık 4 kat daha fazla bakır kullanan elektrikli araçlar, otomotiv sektörünü dev bir bakır tüketicisine dönüştürdü.

Yenilenebilir Enerji Altyapısı: Güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, üretilen elektriği şebekeye iletmek için kilometrelerce bakır kabloya ihtiyaç duyuyor.

"ARZ AÇIĞI KRONİKLEŞİYOR"

Uzmanlar, talebin bu kadar hızlı artmasına rağmen yeni maden projelerinin devreye girmesinin 10 yılı bulabildiğine dikkat çekiyor. 2026 yılında küresel bakır piyasasında yaklaşık 330 bin tonluk bir arz açığı bekleniyor. Bu durum, bakırı sadece bir sanayi metali olmaktan çıkarıp, ülkelerin stoklamak için yarıştığı stratejik bir varlık haline getiriyor.