ABD merkezli yarı iletken devi AMD, CES 2026 etkinliğinde hem bireysel bilgisayarlar hem de veri merkezleri için geliştirdiği yeni nesil yapay zeka odaklı çiplerini kamuoyuna sundu.

Şirket, özellikle “AI PC” pazarına odaklanan yeni Ryzen AI işlemcileriyle, yapay zekanın doğrudan cihaz üzerinde çalıştığı yeni dönemi hedefliyor. AMD’ye göre bu işlemciler, üretken yapay zeka uygulamalarının bulut bağımlılığı olmadan, doğrudan bilgisayarlarda daha hızlı ve verimli çalışmasına imkân tanıyacak.

AMD’nin bir diğer kritik hamlesi ise veri merkezleri tarafında geldi. Tanıtılan yeni Instinct serisi AI hızlandırıcılar, büyük dil modelleri, görüntü işleme ve kurumsal yapay zeka altyapıları için geliştirildi. Bu ürünlerle AMD, küresel ölçekte hızla büyüyen yapay zeka veri merkezi pazarında Nvidia’ya karşı daha güçlü bir konum almayı hedefliyor.

Analistler, açıklanan ürünlerin özellikle bulut bilişim, yapay zeka altyapıları ve kurumsal teknoloji yatırımlarındaki artıştan pay alma potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor. Küresel ölçekte hızlanan veri merkezi yatırımları, AMD’nin orta ve uzun vadeli büyüme hikâyesinin ana başlıklarından biri olarak görülüyor.

Piyasalarda bu hamle, “AMD yapay zeka yarışında vites yükseltti” şeklinde yorumlanırken, şirketin hem PC hem de veri merkezi tarafında ürün gamını genişletmesi, gelir çeşitliliği açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.