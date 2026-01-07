ABD piyasalarında çarşamba günü altın ve gümüş düşüşe geçti. Kısa vadeli işlem yapanların kâr satışları ve fiyatların hemen üzerindeki tarihi zirvelerde bulunan güçlü dirençler, piyasada satış baskısını artırdı. Şubat vadeli altın 40 dolar düşerek 4.456 dolara, Mart vadeli gümüş ise 3,81 dolar düşerek 77,19 dolara geriledi.

Gümüşün günlük grafiğinde, özellikle bugünkü sert düşüşle birlikte, “çifte tepe” olarak bilinen düşüş yönlü bir formasyonun oluşabileceği görülüyor. Bu hafta kalan işlemler, bu formasyonun netleşip netleşmeyeceği açısından kritik. Teknik analize göre bu formasyon, fiyatın iki tepe arasındaki dip seviyesinin altına inmesiyle teyit edilir. Gümüşte bu kritik seviye 69,25 dolar. Bu seviyenin altında çok sayıda otomatik satış emri (stop) bulunduğu tahmin ediliyor. Uzmanlara göre kısa vadede gümüş fiyatları, altına yön vermeye devam edebilir.

Öte yandan Çin Merkez Bankası 14 aydır aralıksız altın almaya devam ediyor. Bloomberg’in aktardığına göre banka geçen ay rezervlerine 30 bin ons altın ekledi. Kasım 2024’ten bu yana toplam alım miktarı 1,35 milyon ons (yaklaşık 42 ton)a ulaştı.

Altın son haftalarda sert dalgalansa da, merkez bankalarının yoğun alımları, jeopolitik riskler ve yatırımcıların “güvenli liman” arayışı sayesinde 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergiledi.

Dış piyasalarda bugün dolar hafif güçlü, petrol düşüşte (56,5 dolar), ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %4,15 civarında.

Teknik açıdan bakıldığında, Şubat vadeli altın kontratlarında boğaların bir sonraki yukarı yönlü hedefi, sözleşme ve tarihi zirve olan 4.584,00 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış yapılması. Ayıların kısa vadede aşağı yönlü ana hedefi ise fiyatı 4.200,00 dolar seviyesindeki güçlü teknik desteğin altına itmek.

İlk direnç noktası gece seansında görülen 4.512,40 dolar, ardından 4.550,00 dolar seviyesinde bulunuyor. İlk destek noktası ise bugün görülen en düşük seviye olan 4.432,90 dolar, sonrasında 4.400,00 dolar olarak öne çıkıyor.

Mart vadeli gümüş kontratlarında bugünkü fiyat hareketleri, günlük grafikte ayı yönlü bir “çifte tepe” dönüş formasyonunun oluşabileceğine işaret ediyor. Boğaların bir sonraki yukarı yönlü hedefi, fiyatların 82,67 dolarlık tarihi zirvedeki güçlü direncin üzerinde kapanış yapması. Ayıların aşağı yönlü bir sonraki hedefi ise fiyatların geçen haftanın en düşük seviyesi olan 69,225 doların altına inmesi.

İlk direnç 79,00 dolar, ardından 80,00 dolar seviyesinde bulunuyor. İlk destek ise 75,70 dolar, devamında 75,00 dolar olarak öne çıkıyor.