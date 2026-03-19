Güne yüzde 0,61 düşüşle 13.035,36 puandan başlayan BIST 100 endeksi, bayram tatili nedeniyle öğle saatlerinde kapanan seansı yüzde 0,51 kayıpla 13.047,72 puandan noktaladı.

Günlük toplam işlem hacminin 109,2 milyar TL olarak gerçekleştiği kısa seansta, yatırımcıların bayram öncesi nakde geçme isteği endeks üzerinde baskı oluşturdu.



Kaynak: Forinvest

BOFA’NIN ALIM LİSTESİNDE SASA İLK SIRADA

Paylaşılan aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre BofA’nın yaklaşık 1,98 milyar TL net hacimle gerçekleştirdiği alımlarda favori hissesi SASA oldu.

BofA alım tarafında portföyünü çeşitlendirirken, satış tarafında ise gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bankacılık hisseleri öne çıktı.

En çok satış yapılan hisse, yaklaşık 32,1 milyon lot ile PSGYO oldu. Onu sırasıyla MARMR, CANTE, ISCTR ve PETKM takip etti.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

BAYRAM SONRASI İÇİN BİR MESAJ MI?

Hafta başından bu yana piyasada satıcı olan yabancı fonların, tatil öncesi son virajda alıma dönmesi "tepkiden mi ibaret?" yoksa "bayram sonrası için bir hazırlık mı?" sorusunu akıllara getirdi.

13 bin puan seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan endekste, BofA’nın alımlarının ne kadar kalıcı olacağı tatil dönüşü netlik kazanacak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 253.25 6.017.106.324,25 % -0.59 12:40 ASELS 338.75 4.341.241.450,25 % -2.87 12:40 TERA 320.25 4.059.854.009,75 % 0.71 12:40 KTLEV 63.5 3.795.425.343,90 % 2.42 12:40 SISE 44.26 3.352.066.694,72 % 1 12:40 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.