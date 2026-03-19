Borsa İstanbul, "Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti" uyarınca 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklenen endeks değişikliklerini resmen duyurdu.

Nisan ayında başlayacak olan yeni dönemde, BIST 30'dan BIST 500'e kadar pek çok vitrin endekste önemli hisse değişimleri yaşanacak.

BIST 30: BANKACILIK GÜÇLENİYOR, GIDA DEVİ LİSTEDEN ÇIKIYOR

Endeksin en prestijli ligi olan BIST 30’da dikkat çekici bir bayrak değişimi var.

Vakıflar Bankası (VAKBN), gösterdiği performansla en büyük 30 şirket arasına adını yazdırdı.

Ülker Bisküvi (ULKER), bu dönemde BIST 30 listesinin dışında kaldı ancak yedek paylar listesinde ilk sıradaki yerini korudu.

BIST 50 VE BIST 100’DE HAREKETLİLİK

BIST 50 endeksinde CANTE ve TURSG yükselişe geçerek endekse dahil olurken; DOHOL ve SOKM bu gruptan ayrılan isimler oldu.

Asıl büyük revizyon ise BIST 100 tarafında gerçekleşti. Endekse 5 yeni şirket dahil olurken, 5 şirketle yollar ayrıldı:

• Yeni Katılanlar: CVK Maden, Europen Endüstri, Pasifik Holding, Pasifik GMYO ve Sarkuysan.

• Veda Edenler: Ege Endüstri, Kocaer Çelik, Trabzonspor, Türk Traktör ve YEO Teknoloji Enerji.

BIST 500: GENİŞ ÇAPLI DEĞİŞİM

Borsanın en geniş kapsamlı endeksi olan BIST 500’de ise adeta bir temizlik yapıldı.

AKHAN Un, Aksu Enerji ve Arf Bio Yenilenebilir Enerji gibi yükselen yıldızlar endekse girerken; Fade Gıda, Erbosan ve Viking Kağıt gibi hisseler listenin dışında kaldı.