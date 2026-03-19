ABD ile İsrail’in başlattığı İran saldırıları savaş ortamına evrilerek petrol fiyatlarını bugün itibarıyla varil başına 120 dolara yaklaştırdı.

Altın ise son 50 günlük ortalamalarda dip fiyatları görürken, Bitcoin 12.980 dolar seviyesine kadar sarktı. Ancak bu sisli ortamda Trump ailesinin kripto dünyasındaki varlığı güçlenmeye devam etti.

Kripto para piyasalarında taşlar yerinden oynuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump tarafından yönetilen American Bitcoin (AABTC), gerçekleştirdiği son atakla sektörün dev isimlerinden Galaxy Digital’i geride bırakarak dünya genelindeki halka açık şirketler arasında en büyük 16. Bitcoin sahibi konumuna yükseldi.

AGRESİF BÜYÜME: 15 GÜNDE DEV SIÇRAYIŞ

Sadece iki hafta önce 6.500 BTC seviyesinde olan varlıklarını güncelleyen şirket, elindeki Bitcoin miktarını 6.899 BTC’ye çıkardığını duyurdu.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, Bitcoin’in 71.000 dolar seviyelerinde işlem görmesiyle birlikte şirketin toplam varlık değeri yaklaşık 492 milyon dolara ulaştı.

Eric Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı gurur dolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"American Bitcoin’in varlık bakımından Galaxy Digital’i geçtiğini duyurmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük 16. halka açık Bitcoin şirketi olduk! Hiçbir şirket bu kadar hızlı büyümüyor."

SADECE ALMAK YETMEZ, MADENCİLİK ŞART

American Bitcoin’i diğer hazine şirketlerinden ayıran en büyük fark, izlediği agresif madencilik stratejisi. Şirket, piyasa fiyatının altında Bitcoin biriktirebilmek amacıyla 11.298 adet yeni ASIC madencilik cihazı satın aldı.

Hut 8’in iştiraki olan ve Mart 2025’te kurulan şirket, Eric Trump’ın American Data Centers girişimiyle ortaklaşa çalışarak endüstriyel ölçekte bir madencilik operasyonu yürütüyor. HEDEF ise net: Stratejik rezervleri madencilik yoluyla düşük maliyetle büyütmek.

AİLE BOYU BİTCOİN YATIRIMI

Trump ailesinin kripto karnesi sadece American Bitcoin ile sınırlı değil. Verilere göre, Donald Trump’ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Trump Media & Technology Group Corp. (Truth Social), elinde bulundurduğu yaklaşık 9.500 BTC ile dünya sıralamasında 13. basamakta yer alıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.