TCMB tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, en büyük kayıp brüt döviz rezervlerinde görüldü.

6 Mart haftasında 62,77 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, yalnızca bir hafta içinde 7 milyar 28 milyon dolar azalarak 55,49 milyar dolara indi.

ALTIN REZERVLERİ DE GERİ ÇEKİLDİ

Aynı dönemde altın rezervlerinde de sınırlı da olsa bir düşüş kaydedildi. Altın rezervlerinin değeri, bir önceki haftaya göre 570 milyon dolar azalışla 134,71 milyar dolardan 134,14 milyar dolara geriledi.

Bu düşüşte, küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmaların ve portföy yönetim hamlelerinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

GENEL TABLO: 190 MİLYAR DOLAR SINIRI

Bu verilerle birlikte, 6 Mart haftasında 197,48 milyar dolar olan toplam rezervler, 13 Mart itibarıyla 190 milyar dolar psikolojik sınırının altına inerek 189,62 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

BU DÜŞÜŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomi uzmanları, rezervlerdeki bu sert düşüşü birkaç temel nedene bağlıyor:

• Döviz Talebi ve Müdahaleler: Piyasalardaki döviz likiditesini dengede tutmaya yönelik adımlar.

• Dış Borç Ödemeleri: Kamu ve özel sektörün yoğunlaşan dış borç takvimi.

• Jeopolitik Baskı: Orta Doğu'daki savaş senaryolarının tetiklediği riskten kaçış eğilimi ve bunun döviz talebi üzerindeki etkisi.