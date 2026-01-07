Venezuela'da yaşanan sıcak gelişmeler ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD güçleri tarafından kaçırıldığına dair haberlerin yankıları sürerken, uluslararası kamuoyunda ortaya atılan "sürgün teklifi" iddiası Ankara'nın gündemine oturdu.

İddialara göre operasyondan günler önce Maduro'ya güvenli çıkış için Türkiye seçeneği sunulmuştu.

ERDOĞAN: "BİZE GELEN BÖYLE BİR HABER YOK"

Partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Türkiye'ye yönelik herhangi bir talep veya teklifin söz konusu olmadığını vurgulayan Erdoğan, spekülasyonlara şu sözlerle yanıt verdi:

"Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok."

NE OLMUŞTU?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla alıkonulduğu dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu olayın hemen öncesinde ise diplomatik kulislerde, Maduro'ya iktidarı bırakması karşılığında Türkiye'ye sürgüne gitmesi yönünde bir koridor açıldığı öne sürülmüştü.

Erdoğan'ın bu açıklamasıyla, Türkiye'nin süreçte böyle bir rol üstlendiği iddiaları resmi ağızdan yalanlanmış oldu.