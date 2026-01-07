Usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, altın, gümüş, petrol fiyatları ile ABD Başkanı Donald Trump ekseninde 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Artan sanayi talebi, merkez bankalarının altın alımları ve güvenli liman ihtiyacının etkisiyle altının son bir yılda yüzde 64, gümüşün ise yüzde 163 değer kazandığını belirten Eğilmez, ham petrolün aynı dönemde yüzde 27 değer kaybettiğini ifade etti.

PETROL FİYATLARI BASKI ALTINDA

Avrupa, Çin ve Japonya ekonomilerinde büyümenin yavaşlamasıyla birlikte petrole olan talebin azaldığını vurgulayan Dr. Eğilmez, bu durumun petrol fiyatlarını aşağı çektiğini söyledi. Eğilmez ayrıca, Venezuela'ya yönelik operasyonun petrol fiyatlarında ek düşüş yaratabileceğini öngördü.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON VE BEKLENTİLER

Türkiye'de enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Eğilmez, TÜİK çekirdek enflasyonunun (C Endeksi) yükseldiğine dikkat çekti. Eğilmez, değerlendirmesinde, "İTO İstanbul TÜFE enflasyonu ve ENAG e-TÜFE enflasyonu düşüyor. Burada dikkati çeken Yİ-ÜFE ve çekirdek enflasyondaki yükselişler. Uygulanan dezenflasyon programına karşın bu ikisinin yükselişi gelecek için sıkıntılı bir görünüme işaret ediyor." ifadelerine yer verdi.

"ENFLASYON YÜZDE 20'NİN ALTINA İNMEZ"

Dr. Eğilmez, 2026 sonu enflasyon beklentileri ve tahminlerine ilişkin paylaştığı tabloda öne çıkan noktaları üç başlık altında topladı:

Hükümet (OVP) ve Merkez Bankası (TCMB), enflasyonun 2026 sonunda yüzde 30,89'dan yüzde 16’ya düşeceğini öngörüyor.

TCMB'nin sektörel enflasyon beklentileri anketine göre piyasa katılımcıları 2026 sonunda enflasyonun yüzde 23,35, reel sektör temsilcileri yüzde 34,80, hane halkı temsilcileri ise yüzde 50,90 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Eğilmez, piyasa katılımcılarının düşüş beklediğini ancak bu düşüşün hükümet ve TCMB tahminlerinin oldukça üzerinde kaldığını belirtti.

IMF ve OECD beklentilerinin de enflasyonun düşeceği ancak yüzde 20'nin altına inmeyeceği yönünde olduğunu aktardı.

"BEKLENTİLER TUTMUYOR"

Üçüncü tabloda Hazine ihalelerinin yansıttığı beklentilere işaret eden Dr. Eğilmez,

"TCMB'nin sektörel enflasyon beklentileri anketini yanıtlayan piyasa katılımcıları arasında yer alıyor. Demek ki enflasyon beklentilerine verilen yanıtlarla gerçek yaşamda öngörülenler pek birbiriyle uyumlu değil ki istenen faizler, beklenen enflasyon oranlarının çok üzerinde. Oluşan faiz oranları reel sektör temsilcilerinin enflasyon beklentilerine yakın görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"2026'DA RİSK ALIRKEN İKİ KEZ DÜŞÜNMEK GEREKİYOR"

Trump'ın başkanlığı süresince küresel piyasalarda dalgalanmaların süreceğini vurgulayan Dr. Eğilmez, 2026 yılına ilişkin şu uyarıda bulundu:

"Bu artık daha da net görünüyor. O nedenle 2026 yılında risk alırken iki kez düşünmek, ortamı ve gidişi kollamak çok önemli olacak. Türkiye, enflasyonla mücadelede başarılı olmak istiyorsa hukuk, demokrasi, adalet, liyakat gibi sosyal alanlar başta olmak üzere yapısal reformları yapmak ve bu yolla beklentileri düzeltmek zorunda bulunuyor. Sadece birkaç vergi düzenlemesi ve ücretlerin bastırılmasıyla enflasyonun düşmeyeceğini yukarıdaki göstergeler net biçimde ortaya koyuyor."

(DÜNYA GAZETESİ)