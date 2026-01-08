İŞKUR'un 2025 yılı istatistik bültenine göre, yıl boyunca 1 milyon 478 bin kişi istihdama kazandırılırken, iş gücü piyasasında en fazla talep gören meslekler de netleşti. Veriler, en çok işe yerleştirilen mesleklerle en fazla açık iş bulunan mesleklerin örtüştüğünü ortaya koydu. İşte 2025'te en fazla alım yapılan ve en çok işçi aranan meslekler…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aralık 2025 ve 2025 yılı geneline ilişkin istatistik bültenini yayımladı. Veriler, istihdamda aylık bazda gerilemeye, yıl genelinde ise imalat ve hizmet ağırlıklı bir tabloya işaret etti.
ARALIKTA İŞE YERLEŞTİRME SERT DÜŞTÜ
Bültene göre Aralık 2025’te işe yerleştirilen kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %46,24 azalarak 91 bin 992 oldu. Aralık ayında işe yerleştirilenlerin %60,8’i erkek, %39,2’si kadın olarak kaydedildi.
2025 GENELİNDE 1,48 MİLYON KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ
Ocak–Aralık 2025 döneminde İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 478 bin 405 kişi istihdama kazandırıldı. Yıl genelinde; 573 bin kadın, 503 bin genç, 48 bin 771 engelli ve 296 bin 926 yükseköğrenim mezunu işe yerleştirildi.
SEKTÖR VE MESLEK DAĞILIMI
2025’te en fazla işe yerleştirme imalat sanayiinde gerçekleşti. Meslek bazında ise ilk sıralarda Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi, Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi yer aldı. Aynı meslek grupları açık iş sayısında da öne çıktı.
AÇIK İŞ SAYISI YILLIK BAZDA AZALDI
Aralık ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 161 bin 60 oldu. 2025 genelinde açık iş sayısı %5,1 düşüşle 2 milyon 435 bin 200’e geriledi. Açık işlerin %98,6’sı özel sektörden gelirken, talep yine imalat sektöründe yoğunlaştı.
KAYITLI İŞ ARAYAN SAYISI 2,33 MİLYONA YÜKSELDİ
Aralık ayı itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346 olarak açıklandı. Kayıtlı iş arayanların %50,5’i kadın, %49,5’i erkek olurken, 15–24 yaş grubu gençlerin oranı %19,8 olarak kaydedildi.
EN FAZLA ALIM YAPILAN MESLEKLER (2025)
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 76.689
Turizm ve Otelcilik Elemanı: 75.473
Reyon Görevlisi: 52.439
Güvenlik Görevlisi: 40.521
Servis Elemanı (Garson): 37.851
Market Elemanı: 36.610
Konfeksiyon İşçisi: 32.930
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 32.245
Satış Elemanı / Danışmanı: 26.390
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 23.984
EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLER
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 84.774 açık iş
Turizm ve Otelcilik Elemanı: 79.913
Reyon Görevlisi: 59.548
Servis Elemanı (Garson): 57.304
Güvenlik Görevlisi: 50.075
Market Elemanı: 43.547
Satış Elemanı / Danışmanı: 43.316
Konfeksiyon İşçisi: 38.763
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 37.593
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 28.701