Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aralık 2025 ve 2025 yılı geneline ilişkin istatistik bültenini yayımladı. Veriler, istihdamda aylık bazda gerilemeye, yıl genelinde ise imalat ve hizmet ağırlıklı bir tabloya işaret etti.

ARALIKTA İŞE YERLEŞTİRME SERT DÜŞTÜ

Bültene göre Aralık 2025’te işe yerleştirilen kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %46,24 azalarak 91 bin 992 oldu. Aralık ayında işe yerleştirilenlerin %60,8’i erkek, %39,2’si kadın olarak kaydedildi.

2025 GENELİNDE 1,48 MİLYON KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Ocak–Aralık 2025 döneminde İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 478 bin 405 kişi istihdama kazandırıldı. Yıl genelinde; 573 bin kadın, 503 bin genç, 48 bin 771 engelli ve 296 bin 926 yükseköğrenim mezunu işe yerleştirildi.

SEKTÖR VE MESLEK DAĞILIMI

2025’te en fazla işe yerleştirme imalat sanayiinde gerçekleşti. Meslek bazında ise ilk sıralarda Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi, Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi yer aldı. Aynı meslek grupları açık iş sayısında da öne çıktı.

AÇIK İŞ SAYISI YILLIK BAZDA AZALDI

Aralık ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 161 bin 60 oldu. 2025 genelinde açık iş sayısı %5,1 düşüşle 2 milyon 435 bin 200’e geriledi. Açık işlerin %98,6’sı özel sektörden gelirken, talep yine imalat sektöründe yoğunlaştı.

KAYITLI İŞ ARAYAN SAYISI 2,33 MİLYONA YÜKSELDİ

Aralık ayı itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346 olarak açıklandı. Kayıtlı iş arayanların %50,5’i kadın, %49,5’i erkek olurken, 15–24 yaş grubu gençlerin oranı %19,8 olarak kaydedildi.

EN FAZLA ALIM YAPILAN MESLEKLER (2025)

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 76.689

Turizm ve Otelcilik Elemanı: 75.473

Reyon Görevlisi: 52.439

Güvenlik Görevlisi: 40.521

Servis Elemanı (Garson): 37.851

Market Elemanı: 36.610

Konfeksiyon İşçisi: 32.930

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 32.245

Satış Elemanı / Danışmanı: 26.390

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 23.984

EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLER

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 84.774 açık iş

Turizm ve Otelcilik Elemanı: 79.913

Reyon Görevlisi: 59.548

Servis Elemanı (Garson): 57.304

Güvenlik Görevlisi: 50.075

Market Elemanı: 43.547

Satış Elemanı / Danışmanı: 43.316

Konfeksiyon İşçisi: 38.763

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 37.593

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 28.701