Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2026 raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon öngörülerini paylaştı. Raporda, ekonomik büyümenin önümüzdeki yıllarda kademeli olarak hız kazanmasının, enflasyondaki gerileme eğiliminin ise sürmesinin beklendiği ifade edildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ YUKARI YÖNLÜ

BM tahminlerine göre Türkiye ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,7 oranında büyüdü. Büyümenin 2026'da yüzde 3,9'a, 2027'de ise yüzde 4,1'e yükselmesi öngörülüyor. Raporda, büyümenin ana itici gücünün iç talep ve hizmetler sektörü olduğu vurgulandı.

ENFLASYON DÜŞÜYOR ANCAK ÇİFT HANELERDE

Raporda, Türkiye'de enflasyonun düşüş eğilimini koruyacağı ancak yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği belirtildi. Buna göre enflasyonun 2026'da yüzde 22,4, 2027’de ise yüzde 19,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İÇ TALEP DİRENÇLİ, YATIRIMLAR GÜÇLENİYOR

BM değerlendirmesinde, sıkı para ve maliye politikalarına rağmen 2025 yılında iç talebin güçlü seyrettiği ifade edildi. Tüketici güveninin 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek düzeye çıktığı, özel tüketimin ise dayanıklı tüketim malları ve hizmet harcamaları sayesinde arttığı kaydedildi.

HİZMETLER SEKTÖRÜ BÜYÜMEYİ TAŞIYOR

Raporda, kamu tüketiminin görece zayıf kaldığı, buna karşın yatırımların inşaat ile makine ve teçhizat harcamaları öncülüğünde güç kazandığı belirtildi. Ekonomik büyümenin büyük ölçüde hizmetler sektörü tarafından taşındığı, özellikle turizm, ticaret ve ulaştırma faaliyetlerinin öne çıktığı ifade edildi.

Sanayi üretimindeki toparlanmanın ise yılın ikinci yarısında ivme kaybettiğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME ORANI NE KADAR?

Türkiye ekonomisi, son açıklanan resmi verilere göre 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydetti.