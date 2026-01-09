Haftanın son işlem gününde yabancı yatırımcıların rota değiştirdiği hisseler ve istikrarlı alım/satım serileri dikkat çekti.

Cuma günü itibarıyla yabancı yatırımcı oranında en sert yükseliş Borlease Otomotiv (BORLS) hisselerinde yaşandı.

BORLS, 2.59 baz puanlık (bps) artışla listenin zirvesinde yer alırken, havacılık sektörünün önemli oyuncusu Pegasus (PGSUS) 1.61 bps artışla ikinci sırada kendine yer buldu.

Teknoloji tarafında ise E-Data Teknoloji (EDATA) 1.59 bps artışla yabancının ilgisini çeken bir diğer hisse oldu.

GÜNLÜK BAZDA EN ÇOK YABANCI ÇIKIŞI OLANLAR

Yabancı ilgisinin azaldığı tarafta ise Dof Robotik (DOFRB) başı çekti. Hissede günlük bazda -4.11 bps oranında bir yabancı çıkışı gözlemlendi.

Onu -4.06 bps ile Escar Filo (ESCAR) ve -1.88 bps düşüşle Gıpta Ofis (GIPTA) takip etti.

İSTİKRARLI ALIMLAR: AKSA VE SAHOL DİKKAT ÇEKİYOR

Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri de "yabancı oranı sürekli artan" hisseler oldu.

Yabancı yatırımcıların Aksa Akrilik (AKSA) ve Sabancı Holding (SAHOL) hisselerinde alım iştahı tam 10 gündür kesintisiz devam ediyor.

Bu iki devi, 7 günlük yükseliş serisiyle şu hisseler takip etti:

• Consus Enerji (CONSE)

• Derlüks Yatırım (DERHL)

• Doğuş Otomotiv (DOAS)

ARALIKSIZ SATIŞ BASKISI GÖRENLER

Öte yandan bazı hisselerde yabancı çıkışı bir trende dönüşmüş durumda.

Özellikle 7 işlem günüdür aralıksız yabancı payı düşen hisseler arasında sanayi ve GYO sektörü öne çıkıyor.

7 gündür yabancı payı sürekli düşen hisseler:

• Akçansa Çimento (AKCNS)

• Başkent Doğalgaz (BASGZ)

• Goodyear Lastikleri (GOODY)

• İş GYO (ISGYO)

• Klimasan Klima Sanayi (KLMSN)