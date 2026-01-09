Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan tebliğe göre, şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle Paynet'in ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında kendiliğinden sona ermiş sayıldı.