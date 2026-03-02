Holdingden yapılan açıklamaya göre Babacan Holding, İstanbul'un en değerli lokasyonlarında konumlanan sıfır, kiracısı hazır ve kiralama garantili ticari alan portföyünü yatırımcıların beğenisine sundu.

Holding, ofis, cadde mağazası, dükkan ve açık AVM konseptli ticari üniteleri aynı çatı altında toplayarak yatırımcılara ilk günden kira geliri ve uzun vadede güçlü değer artışı hedefi sunuyor.

Bitmiş ve kiracısı hazır projelerin yanı sıra yeni teslim ticari alanların da yer aldığı portföy, Babacan Holding'in ticari gayrimenkulde ölçülebilir, öngörülebilir ve sürdürülebilir kazanç yaklaşımını yansıtıyor.

Babacan, Beylikdüzü'nde yer alan projesi Babacan Central'deki A Plus ofisleri 990 bin lira peşinat ve 24 ay taksit avantajıyla satışa sundu.

E-5 üzerindeki stratejik konumu, yüksek erişilebilirliği ve prestijli mimarisiyle dikkati çeken proje, kurumsal firmalar, yatırımcılar ve kendi ofisini kullanmak isteyen profesyoneller için hem finansal hem de operasyonel açıdan güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Modern iş yaşamının tüm gereksinimleri dikkate alınarak planlanan A Plus ofisler, ferah iç mekan kurgusu, esnek metrekare seçenekleri, yüksek görünürlük avantajı ve açık çarşı konseptiyle entegre ticari alanları sayesinde yalnızca bir ofis değil, uzun vadeli değer artışı ve sürdürülebilir kira geliri potansiyeli sunan bütüncül bir iş merkezi olarak konumlanıyor.

120 AYDA AMORTİSMAN

Kampanya, 120 ayda amortisman fırsatı sunarken, Babacan Central, bölgedeki benzer projelerden ayrıştıran önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Babacan Holding, kiralama garantisini ticari yatırımın temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor.

Holding, yalnızca alan satışı değil, kira sözleşmesi yapılmış, doğru kiracı profiline sahip ve düzenli nakit akışı sağlayan ticari yatırımlar sunuyor. Söz konusu yaklaşım sayesinde yatırımın geri dönüş süresi netleşirken, risk seviyesi de minimize ediliyor.

Projede 76 metrekareden 1257 metrekareye kadar farklı metrekare alternatifleri sunulurken, kurumsal kiracılarla oluşturulan güçlü shopmix, açık ve kapalı otopark alanlarıyla kafe ve restoranlar, bütüncül bir ticaret ekosistemi oluşturuyor.

Babacan Holding'in ticari portföyünde amortisman süresi 120-130 ay aralığında hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, ticari gayrimenkul yatırımlarında doğru planlamanın önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Ticari yatırımcı yalnızca metrekareye değil, yatırımın geri dönüş süresine, kira çarpanına, lokasyon gücüne ve kiracı profilinin sürdürülebilirliğine odaklanır. Biz projelerimizi yüksek görünürlük, doğru shopmix ve kiralama garantisi esasına göre kurguluyoruz. Böylece yatırımcılar için öngörülebilir, güvenli ve sürdürülebilir bir nakit akışı oluşturuyoruz."