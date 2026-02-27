Holdingden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarıyla dijital platformlarda, Fuat Tosyalı ve ilişkili şirketler hakkında "tamamen asılsız ve gerçek dışı" iddialara yer verildiği, bunun üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yayınlarda, "BMC'nin satın alım süreci kapsamında Ziraat Bankası'ndan kullanıldığı belirtilen kredinin geri ödenmediği" iddiasının doğru olmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Fuat Tosyalı ve ilişkili şirketlerinin, Türkiye'de veya yurt dışında, bugüne kadar herhangi bir finans kuruluşuna karşı ödenmemiş ya da temerrüde düşmüş hiçbir kredi borcu bulunmamaktadır. Tüm finansal yükümlülükler ilgili sözleşmeler ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmektedir. Finansal işlemler, ilgili bankalar ile müşteri arasındaki sözleşmeler, bankacılık mevzuatı ve ticari teamüller çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyuna yansıtılan bu tür spekülatif ve mesnetsiz değerlendirmeler gerçek dışıdır. Tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarız."